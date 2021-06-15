Польша выступила против строительства «Северного потока — 2». США уже смирились

«Газовая бомба» под Европой

Нижняя палата польского парламента (сейм) выступила против строительства российского проекта «Северный поток — 2», пишет РИА «Новости». Польские парламентарии приняли резолюцию, в которой выразили солидарность с соседями из Центральной Европы. Они считают, что для Украины есть опасность российской экспансии, и призывают ЕС, «прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе», к отказу от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода.

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Кроме того, польские парламентарии попросили европейских коллег принять меры, «направленные на немедленное и эффективное прекращения строительства» российского газопровода.

Польша обратилась не только к европейской стороне, но и к американским властям. «Призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода. Дальнейшее политическое и экономическое давление со стороны США может способствовать отказу от продолжения реализации этого вредного проекта», — говорится в резолюции сейма.

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Парламентарии пояснили, что уважают «ценности, на которых основан Европейский союз», а также заботятся «о стабильности и безопасности в Европе» и повышают «устойчивость Союза к давлению со стороны России».

В сейме уверены, что «Северный поток — 2» нужен России только для изменения маршрутов поставок, а не для их диверсификации. «Существующие мощности по передаче природного газа с восточного направления достаточны для обеспечения необходимых поставок этого сырья в Европу», — уверены польские законодатели.

Между тем член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский считает, что попытки остановить «Северный поток --2» провалились.

«К нашим протестам никто не прислушался, они оказались совершенно бесполезными», — посетовал он.

При этом Модзелевский убежден, что поляки сами виноваты в поражении. По его мнению, они привели себя к такому исходу, когда поставили на кон авторитет страны, не имея при этом интересов, связанных с «Северным потоком — 2».

В Польше давно выступают против проекта. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский называл «Северный поток — 2» «газовой бомбой, заложенной под европейской интеграцией». Власти страны уверены, что российский газопровод способен «взорвать Европейский союз» и поставит в зависимость Германию, так как в Европу будут поступать большие объемы российского газа. По мнению поляков, газопровод даст Кремлю больше рычагов давления на политику ЕС.

«Мы против проекта»

Польша поддерживает Украину, которая ранее заявила о своем желании променять борьбу против «Северного потока — 2» на «возвращение» Крыма. «Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», — такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В России такие условия считают «полной ерундой». «Украинские власти хотят, чтобы им постоянно давали из-за рубежа деньги в виде компенсаций. Но от России они уж точно ничего не получат», — отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В Киеве опасаются, что Россия с запуском «Северного потока — 2» прекратит транзит газа в Европу через Украину, чем сократит ее доходы. Но президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва может продолжить сотрудничество с Киевом в этом направлении, но при условии, что украинские власти проявят волю к «нормальным экономическим отношениям». По словам Путина, завышение Киевом стоимости транзита газа — это «плохая монополия».

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?» — сказал Путин.

Кто еще против?

При прошлом президенте США Дональде Трампе против «Северного потока — 2» были введены санкции, которые приостановили его строительство. Это привело к недовольству со стороны Германии и одобрению Украины. Тем не менее работы над проектом после паузы возобновились.

С приходом к власти демократа Джо Байдена политика Соединенных Штатов несколько изменилась. Белый дом смирился с тем, что «Северный поток — 2» почти достроен, и перестал вводить дополнительные ограничения. Против этого регулярно выступают американские законодатели, тем не менее Байден настроен на регуляцию отношений с ЕС. «Он [газопровод] был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул Байден в конце мая.

Но, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон намерен сделать все, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения».