Путин на ПМЭФ-21: завершение «Северного потока» и продление льготной ипотеки

С легким уколом

Президент в начале своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме — 2021 (ПМЭФ-21) обратился к гражданам России, призвав вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что прививку сделать можно совершенно бесплатно. По словам Владимира Путина, российская вакцина безопасна – не зафиксировано ни одного летального случая после ее применения.

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«Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких», — сказал президент.

Кроме того, Путин поручил до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации – для иностранных граждан. Он добавил, что пока на всех континентах Земли не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам, опасность пандемии коронавируса не исчезнет. Политически мотивированные запреты на покупку эффективных вакцин Путин назвал «абсурдными».

С радостью сообщил

По горячим следам Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что произошло это за пару часов до начала его выступления. «Газпром» уже готов давать газ по трубе СП-2. Вторую нитку газопровода продолжают укладывать.

«Рад сообщить, что именно сегодня <…> успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», — сказал президент.

Льготную ипотеку продлят

Резко сворачивать программу льготной ипотеки нельзя, заявил Путин, ее необходимо продлить до 1 июля 2022 года. Процентная ставка при этом будет повышена до 7%.

Незадолго до этого председатель комитета «Деловой России» Владимир Кошелев говорил «Газете.Ru», что запущенная ранее льготная ипотека под 6,5% годовых подтолкнула рост спроса на недвижимость. Она стимулирует создание ажиотажного спроса на жилье, особенно в тех регионах, где рынок массового жилья развит слабо. В кулуарах ПМЭФ Кошелев также призвал закрепить программу бессрочно, на законодательном уровне.

Предельный размер кредита по льготной ипотеке для всех российских регионов составит 3 млн рублей, добавил Путин. По программе льготной семейной ипотеки родителям с детьми, которые родились после 1 января 2018 года кредит достигнет 6 млн рублей, в Москве и Питере — 12 миллионов.

С возвращением

Российская экономика и рынок труда приближаются к докризисному уровню, заявил Путин. Восстановление мировой экономики при этом происходит неравномерно. Сваливать все беды на пандемию коронавируса при этом не стоит – многие из проблем в экономике страны носят структурный характер, подчеркнул президент.

«Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века»,— сказал Путин. Он также отметил, что эксперты прогнозируют шестипроцентный рост мирового ВВП.

Дорогу молодым и малому бизнесу

Он признал, что в России вырос уровень безработицы, а доходы населения «припали». Однако эта ситуация не является катастрофической, добавил Путин. Необходимо усилить программы содействия занятости в регионах, где больше всего безработных. Кроме того, он поручил в ближайшее время запустить постоянную программу молодежной занятости и поддержки предпринимателей.

В 2021 году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании, сообщил президент. Среди них – зонтичное предоставление поручительств, которое позволит предпринимателям привлечь 600 млрд рублей до 2024 года. Кроме того, Путин поручил Госдуме и Совфеду довести до конца работу над освобождением малого бизнеса от налоговой отчетности.

Наконец, Путин коснулся вопросов экологии, призвав бороться с парниковыми газами, обозначил продолжение курса на приватизацию, выразил надежду, что европейские партнеры будут выбирать выгоду, а не политическую конъюнктуру.