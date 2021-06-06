«Сделайте предложение»: партнер «Газпрома» обратился к Киеву по поводу «Северного потока — 2»

Глава австрийской энергокорпорации OMV (партнер «Газпрома» по «Северному потоку — 2») Райнер Зеле считает, что было бы лучше, если бы Украина не мешала строительству газопровода, а предложила России выгодные условия транзита газа в европейские страны.

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«Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите «Газпрому» транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу», — ответил Зеле на вопрос о попытках Киева помешать Москве в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать реализации российского проекта «Северный поток — 2». Он заявил, что украинские власти будут мешать Москве до тех пор, пока по газопроводу не запустят топливо.

Украинский министр заявил, что «ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%» (цитата по «Украинской правде»). «И второе: ничто не проиграно, пока игра не закончилась», — заявил он на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. Кулеба подчеркнул, что уже высказывал свое мнение по этому поводу американскому коллеге Энтони Блинкену.

«Безусловно, теперь у строителей «Северного потока — 2» есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины», — сказал он на следующий день после того, как американские власти признали, что вводить какие-либо санкции против «Северного потока — 2» бессмысленно, так как он практически завершен.

Украинская сторона утверждает, что трубопровод — это «геополитическое оружие Кремля», а из этого следует, что он является угрозой для Украины. В Киеве опасаются, что из-за запуска «Северного потока — 2» Россия может отказаться от услуг Украины по транзиту российского газа в Европу, а это означает, что страна потеряет большие деньги.

Пока Киев пытается помешать «Северному потоку — 2», одна из ниток газопровода была достроена. 4 июня компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила об этом ТАСС. «Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются», — отметили в компании.

Эти данные во время ПМЭФ-2021 подтвердил и российский президент Владимир Путин. По его словам, строительство второй нитки газопровода может быть завершено в течение 1,5 — 2 месяцев. В кулуарах ПМЭФ Зеле в разговоре с ТАСС сообщил, что осталось уложить порядка 50 км.

При этом завершение укладки трубопровода не связано с отказом американских властей от санкций. Об этом ранее сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На вопрос о возможных проблемах проекта на этапе сертификации и страхования он ответил: «Может быть все что угодно, сейчас же нету ничего, об этом эвентуально говорить вряд ли проходится».

Тем не менее Россия и компания-оператор «Северного потока — 2» готовы к возможным проблемам, заявил ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — сказал он, рассуждая о возможности появления препятствий со стороны Запада.

При этом глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст выразил мнение, что ни экологи, ни Вашингтон не смогут помешать введению в эксплуатацию «Северного потока — 2». «Ни иррациональное поведение «зеленых» и отдельных представителей блока ХДС/ХСС, ни противозаконные санкции США в конечном итоге не смогут воспрепятствовать строительству газопровода», — считает он.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркнул, что Германия настаивает на сохранении транзита газа через Украину.

«Для федерального правительства было и остается главным, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и с запуском «Северного потока – 2», — заявил Зайберт.

Он также отметил, что Россия и Украина «дали важный сигнал касательно обеспечения безопасности поставок газа в Европу», когда подписали договор о транзите российского газа в конце 2019 года, и выразил надежду, что соглашение будет соблюдаться.