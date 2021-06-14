Как Украина пытается нажиться на «Северном потоке — 2»

Киев готов к возможным переговорам о компенсации после запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом он отметил, что страна не обязательно согласится на условия, которые ей выдвинут.

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«Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы на них посмотрим. Мы не будем непременно соглашаться на то, что будет предложено», — сказал Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt, которое вышло накануне (цитата по ТАСС).

Кто может возместить ущерб, чиновник не уточнил. На вопрос о том, в каком размере Киев хотел бы получить компенсацию, он не ответил. «До этого пункта мы пока не дошли», — сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, готовность США добиться такой компенсации для Украины «в последнее время значительно выросла». Украинский министр также заявил, что решение Вашингтона снизить давление на оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG – «стало разочарованием» для Киева.

Ранее вопрос о возможных компенсациях для Украины из-за потери дохода от транзита газа из-за «Северного потока — 2» поднимал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что США обсуждают этот вопрос с Германией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что это никак не повлияет на позицию России по поводу проекта.

«Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене», — сказал он в интервью «РИА Новости». Рябков заявил, что США «слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре».

«Но так не бывает, они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов. Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на нее. Они только укрепляют нас в том, что мы проводим правильный курс — «Северный поток — 2» будет построен!», — заявил он.

При этом украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина могла бы заработать на «Северном потоке — 2», если «Нафтогазу» передадут часть акций компании-оператора.

«Окей, мы понимаем, что «Северный поток — 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока — 2», дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — сказал Бортник в эфире телеканала «Первый независимый» (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что часть газа, который пойдет через «Северный поток — 2», может попадать в украинские хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока — 2»... Продайте или передайте украинскому «Нафтогазу» пять процентов стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», — сказал Руслан Бортник.

По словам политолога, такой вариант «возможен», пока «Северный поток — 2» еще не запущен. Он считает более реальными такие варианты, как создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку газа через Украину с «Газпромом».

«Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», — отметил Бортник.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина выступает против этого проекта, поскольку она может потерять доходы от транзита газа. Против «Северного потока — 2» также неоднократно выступали Соединенные Штаты и вводили ограничения, затрагивающие проект. В 2019 году строительство газопровода приостанавливалось: швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. РФ в связи с этим пришлось искать трубоукладочные суда, которые могли бы продолжить строительство. При этом в мае Вашингтон решил не вводить санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига.

Президент России Владимир Путин 4 июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что укладка первой нитки газопровода завершена. Работы по второй нитке, по его словам, продолжаются.

«[«Северный поток — 2»], так же как и «Северный поток – 1», будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом. Добавлю, что этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям», — сказал президент.

Профильный вице-премьер Александр Новак позднее сообщил, что строительство газопровода должно быть завершено до конца 2021 года — как и планировалось ранее. «Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».