Меньше в 1,5 раза: Росстат рассчитал зарплату по-новому

Медианная зарплата в российских организациях оказалась более чем в полтора раза ниже средней — такие данные опубликовал Росстат, применивший новую методику расчета на основе данных по 75 млн человек.

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Так, за прошлый год среднемесячная номинальная зарплата в организациях в России составила 51 352 руб., тогда как медианная зарплата равнялась 32 422 руб (что на 6,4% выше аналогичного показателя за 2019 год, равнявшегося 30 458 руб.). Расчет Росстата был сделан исходя из административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.

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Медианная зарплата — это величина, которая делит все количество работающих в стране на две равные части, при этом ровно у половины из них зарплата выше этого уровня, а у половины — ниже. Стоит напомнить, что сейчас к величине медианной зарплаты привязан Общефедеральный минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ). Закон об исчислении прожиточного минимума (ПМ) от среднего дохода и привязке МРОТ к медианной зарплате по стране был подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря 2020 года.

МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом и исчисляется как 42% от медианной зарплаты по России, а сама зарплата — на основе данных Росстата.

По итогам нынешнего года МРОТ должен вырасти до 12 792 руб., (сейчас — 12 130 руб., рост на 5,5%). Соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития.

Кроме того, величина минимального размера оплаты труда на следующий год не может быть установлена меньше МРОТ текущего года.

Каждый регион может устанавливать свою норму МРОТ, которая при этом не может быть ниже федеральной. Региональный МРОТ является обязательным для всех работодателей, кроме тех, кто получает финансирование из федерального бюджета. В Москве с начала нынешнего года МРОТ составляет 20589 руб., а в Московской области — 15000 руб.

При этом чувствовать себя финансово независимыми россиянам позволит зарплата в 74,9 тыс. руб., говорится в исследовании СК «Сбербанк страхование жизни». Выяснилось, что почти две трети (63%) респондентов относят себя к финансово независимым.

Больше всего финансово независимых людей живет в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке — по 74% респондентов.

Главным критерием финансовой независимости участники опроса назвали достойную зарплату (82%). Самую высокую достойную зарплату назвали москвичи (104,4 тыс. руб.), петербуржцы (98,5 тыс. руб.) и жители Владивостока (92,7 тыс. руб.).

Для трети опрошенных (33%) важным фактором финансовой самодостаточности оказались накопления. В среднем по России эта сумма установилась на отметке в 3,4 млн руб.

Больше всего любят копить деньги москвичи (для них желаемый минимум накоплений составил 6,39 млн рублей), на втором месте жители Кемерово (4,2 млн руб.), на третьем месте — жители Северной столицы (4,12 млн руб.)

Молодежь в возрасте от 18–30 лет рассчитывает получить независимость за счет открытия собственного дела (50% респондентов) или дохода от сдачи недвижимости в аренду (42%). Люди в возрасте 30-40 лет надеются на накопления (43%). При этом старшее поколение (50-60 лет) считает, что для финансовой независимости достаточно зарплаты (89%).

По мнению опрошенных, среднестатистический россиянин становится финансово независимым в 26 лет. Однако возраст, в котором опрошенные стали или желали бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года.

Исследование было проведено в июне 2021 года в 37 российских городах, население которых составляет свыше 500 тыс.

Также в июне стали известны регионы России с самым большим неравенством доходов, эти показатели выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

По статистике, чем выше средние зарплаты в регионе, тем сильнее расслоение.

Особенно сильно это проявилось в Ямало-Ненецком автономном округе, где существует десятикратная разница в доходах между наименее и наиболее обеспеченными группами населения (21,2 тыс. руб. против 215,9 тыс. руб.), в Ненецком автономном округе (9,4 раза – 21,3 тыс. руб. против 201,1 тыс. руб.), Москве (8,7 раза – 20,3 тыс. руб. против 177,3 тыс. руб.) и Чукотском автономном округе (8,5 раза – 24,4 тыс. руб. против 208,1 тыс. руб.).

Наименьшее имущественное расслоение фиксируется в Карачаево-Черкесии (разница между доходами — 5,3 раза), а также в Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии, Ингушетии (во всех них – в 5,4 раза). В этих регионах доходы населения находятся существенно ниже среднероссийского уровня. Среднемесячная по России зарплата – 35,7 тыс. руб. – там есть только у самых обеспеченных жителей.