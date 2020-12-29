Путин утвердил закон о новой методике расчета МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, запрещает снижать МРОТ.

Так, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля в месяц. На каждый последующий год этот показатель будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий, при этом МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране на очередной год, указано в законе.

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