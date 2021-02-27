Зарплаты россиян предложили считать по-новому

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил при подсчете зарплат россиян учитывать медианный показатель, который на треть выше средней арифметической. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, нужно провести мониторинг, который покажет базовые моменты.

«Переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — сказал депутат.

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