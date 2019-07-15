Европа растет, Россия падает: что творится на рынках. LIVE

По словам экспертов, цены на нефть падают на фоне замедления экономики Китая. Есть опасения, что на фоне замедления роста ВВП Китая до минимума до последние 27 лет, спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти может снизиться.
Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставками в сентябре торгуется на уровне $66,5. Это минус 0,37% к открытию.
В понедельник на российском фондовом рынке продолжилось коррекционное снижение, на противоречивом внешнем фоне, говорит Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка. Так, продажам в наших бумагах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет в пределах четверти процента.
Добрый день, уважаемые читатели. В понедельник на российском фондовом рынке коррекция. Индекс ММВБ упал на 0,76% до 2776 пунктов. «Газета.Ru» будет вести сегодня онлайн-трансляцию, посвященною торгам на мировых площадках.