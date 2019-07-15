Европа растет, Россия падает: что творится на рынках. LIVE

Почему падает индекс ММВБ. Онлайн

На российском фондовом рынке, похоже, началась коррекция. Индекс ММВБ на фоне уменьшения цен на нефть падает 0,76%. В США в первые часы торгов наблюдается разнонаправленное движение котировок. Так, Dow Jones падает, а Nasdaq растет. Зато на европейских площадках - умеренный рост. Эксперты считают, что на российский рынок также оказывает влияние возвращение санкционной повестки. На прошлой неделе стало известно о том, что в проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год внесена поправка о запрете американским инвесторам покупать российские облигации. «Газета.Ru» будет в режиме онлайн следить этой ночью за котировками на мировых рынках.
Трансляция
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19:20

По словам экспертов, цены на нефть падают на фоне замедления экономики Китая. Есть опасения, что на фоне замедления роста ВВП Китая до минимума до последние 27 лет, спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти может снизиться.

19:10

Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставками в сентябре торгуется на уровне $66,5. Это минус 0,37% к открытию.

19:06

В понедельник на российском фондовом рынке продолжилось коррекционное снижение, на противоречивом внешнем фоне, говорит Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка. Так, продажам в наших бумагах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет в пределах четверти процента.

19:00

Добрый день, уважаемые читатели. В понедельник на российском фондовом рынке коррекция. Индекс ММВБ упал на 0,76% до 2776 пунктов. «Газета.Ru» будет вести сегодня онлайн-трансляцию, посвященною торгам на мировых площадках.