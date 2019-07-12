Удар из-за океана: Вашингтон атакует рубль санкциями

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер для инвесторов, желающих купить российский суверенный долг, из-за приписываемого Москве «вмешательства» в американский избирательный процесс. В поправке сказано, что ни один инвестор из США больше не вправе вкладывать свои средства в облигации страны, которая не уважает американские демократические ценности.

Реклама

В Москве наблюдают за обсуждением в Соединенных Штатах законодательной инициативы о новых ограничительных мерах в отношении России, при этом в Кремле не считают, что на данный момент есть необходимость что-либо комментировать по этому поводу, сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Законопроект должен пройти по необходимой юридической лестнице, должен быть подписан президентом США перед тем, как он вступит в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов!» — призвал Песков.

Однако на валютных курсах эти новости уже сказались. Так, на открытии торгов рубль потерял по отношению к доллару 23 копейки, курс достиг отметки 63,04 руб. за $1.

Если в ближайшее время запрет на вложения в российский госдолг все же будут введены, то инвесторы будут сбрасывать эти бумаги и в целом возможно возникновение паники, которая может разогнать пару доллар/рубль как минимум до уровня 70 рублей за $1, говорят эксперты.

Практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов полагает, что курс валютной пары USD/RUB может достичь 70,5 рубля уже к осени этого года.

Аналитики отмечают, что на новостях про возможный запрет биржи немного потрясло, но в целом никаких резких движений иностранцы на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) пока не предпринимали.

Иностранных инвесторов привлекает в российском госдолге не любовь к нашей стране и не желание подержать российскую экономику, а банальная выгода. Российские облигации — это сочетание сравнительно высокой доходности и низких страновых рисков. То есть уверенность в том, что эмитент этих бумаг — российский Минфин — обязательно по ним расплатится. На фоне того, что все мировые центробанки склонны смягчать свою учетную политику, то есть понижать ставки, а Банк России пока что держит ставку на довольно высоком уроне — 7,75% годовых, интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам вполне объясним.

При этом

доля иностранных инвесторов в ОФЗ России в июне увеличилась с 29,3% до 30%.

Об этом сказано в обзоре Банка России о состоянии российского долга в июне 2019 года. Также в отчете было указано, что нерезиденты и дочерние структуры иностранных банков в России сохраняют высокий спрос на российские ОФЗ в условиях сокращения первичного предложения. Они переместили покупки на вторичный рынок.

Напомним, что запрет на покупку российского долга¸ если он будет принят, коснется только новых выпусков российских бумаг. В ближайшее время рынок будет оценивать шансы наложения санкций на российский долг, говорит Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Дело не только в том, что этот законопроект должен пройти Сенат и получить одобрение президента США Дональда Трампа, у которого на подписи это не единственный санкционный законопроект против РФ — вопрос в том, не будет ли этот шаг прецедентом, открывающим ящик Пандоры в финансово-экономических отношениях РФ с США, беспокоится эксперт.

Даже просто упоминание о возможном введении ограничениях после продолжительной паузы — а последний раз публично о возможности введения запрета на покупку госдолга в Штатах вспоминали в феврале этого года — создает дискомфорт в рядах участников рынка,

отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Это означает, что в ближайшей перспективе ослабление рубля и российских активов в целом может получить развитие.

Пока новости из американского конгресса можно назвать лишь репетицией возможной бури. Даже падающий курс рубля к концу торговой сессии немного сгладился. К 19:00 мск он вернулся на уровень 63 рубля за $1. Курс евро составил 70,95 рублей. Индекс Московской биржи упал на 0,43% до 2 777, индекс РТС – на 0,79%, до 1 387.