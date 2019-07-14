Самый недооцененный в мире: что топит рубль

Журнал Economist опубликовал свой очередной «индекс бигмака». Исследование опирается на цены бутерброда бигмак в разных странах мира и то, сколько он стоит в долларах в этих странах. В ходе исследования авторы пытаются понять справедливую стоимость американского доллара.

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В итоге выяснилось, что

валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире, за исключением швейцарского франка, а самой недооцененной денежной единицей является российский рубль. В соответствии с исследованием, которое провел журнал, получается, что на текущий момент валютный курс рубля на 64,5% ниже реальной стоимости российской валюты.

Это несоответствие больше, чем у других валют стран со схожей экономикой — украинской гривны, румынской леи, южноафриканского рэнда и малайзийского ринггита.

Авторы исследования указывают, что если в США бигмак стоит $5,74, то в России — 130 руб., или чуть больше $2.

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов). Правда, вместо корзины различных товаров и услуг в расчет берется стоимость одного стандартного бургера, выпускаемого компанией McDonald's во всех странах, где присутствуют эти рестораны быстрого питания.

Такие исследования The Economist ведет с 1986 года. Бургер бигмак используется экспертами журнала в качестве эталона по двум причинам: McDonald's представлен в большинстве стран мира, а сам бутерброд содержит достаточное количество продовольственных компонентов, по которым можно судить в целом о продовольственной корзине любой страны. Это хлеб, сыр, мясо и овощи. Этот факт позволяет составителям рейтинга считать именно бигмак универсальным показателем состояния экономики различных стран.

Стоимость бургера в каждой стране зависит от широты присутствия сети ресторанов быстрого питания, от объемов выпуска как всей продукции сети, так и от объемов покупок именно бигмака, от цены аренды помещений под рестораны, стоимости сырья, рабочей силы и многочисленных иных факторов.

Создатели методики подсчета «индекса бикмака» считают, что этот способ позволяет увидеть несоответствие стоимости валют в странах с относительно похожим уровнем дохода населения, тем более в кризис, когда странам с дорогой валютой поддерживать высокий курс своей денежной единицы в отношении стоимости валют других стран становится невыгодно.

Слабая национальная валюта дает возможность странам снизить стоимость своих товаров, особенно если речь идет об их поставке на экспорт.

Слабая валюта в странах-партнерах США в последнее время стала одной из любимых тем для критики президента США Дональда Трампа. Так, он обрушился с обличениями на руководство Китая из-за того, что Пекин девальвирует свою валюту — юань, чтобы поддержать низкую стоимость своих товаров. Досталось даже руководству Европейского центрального банка. По мнению Трампа, Европа тоже занижает стоимость евро, чтобы создать проблемы для товаров из США на европейском рынке.

Что касается валют, которые, по мнению Economist, ближе всего к доллару, то в этом списке шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Россию неоднократно обвиняли в искусственном занижении курса рубля. Программа МВФ, по которой наша страна получала финансовую помощь, выделяемую на проведение структурных реформ в 90-е годы прошлого века, обязывала держать фиксированный курс рубля в рамках валютного коридора. Изменения в этом коридоре могли составлять не более 50 копеек.

Свободный курс рубля был введен в России 1 июля 1992 года. Сразу после этого Банк России уравнял официальный курс доллара США с тем, который складывался на торгах на бирже, повысив его с 56 копеек до 125 рублей. Это был рост в 222 раза.

Всего за период с 1 июля 1992 года до деноминации рубля, проведенной 1 января 1998 года, рубль обесценился в 47 раз: со 125 до 5 тыс. 960 рублей за доллар.

В 1997-98 годах Центробанк соблюдал требования удержания рубля в рамках коридора 6,50 – 7 рублей за $1.

17 августа 1998 года в России был объявлен дефолт по основным видам государственных долговых обязательств — ГКО. То есть государство признало, что расплачиваться по своим долгам ему нечем. Одновременно правительство отказалось от удержания фиксированного курса рубля по отношению к доллару и объявило о переходе к плавающему курсу в рамках нового «валютного коридора», границы которого были резко расширены. С 18 августа по 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83 рубля, после чего последовало кратковременное укрепление до 8,67 рубля.

Экономическому кризису и обесцениванию российской валюты способствовали искусственное завышение курса рубля в целях сокращения инфляции, кризис в странах Юго-Восточной Азии и резкое падение мировых цен на энергоносители, которые составляли значительную часть российского экспорта.

В 2008-2009 годах курс рубля неоднократно падал в связи с мировым финансовым кризисом. В 2009-м зафиксирован ряд скачков официального курса доллара по отношению к рублю: с 23 до 36,43 рубля за $1.

По мнению экспертов, причинами таких скачков стало усугубление мирового финансового кризиса и рост опасений относительно вступления мировой экономики в полосу рецессии. Ослаблению рубля снова способствовало и падение мировых цен на нефть.

До 2014 года рубль постепенно падал. В декабре 2014 года было отмечено крупнейшее падение официального курс рубля по отношению к доллару: с 50,77 рубля за $1 цена подскочила почти до 100 рублей. Потом наступил откат цены примерно до того уровня, при котором мы живем сейчас, 60-65 рублей за $1.