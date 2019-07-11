ФРС обвалила доллар: почему рублю радоваться рано

Курс российского рубля укрепился к доллару на фоне заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о политике снижения ставок, после которого американская валюта ослабла ко многим мировым валютам.

На открытии торгов курс доллара упал на 18 копеек — до 63,01 рубля. Курс евро снизился на 7 копеек и составил 71,01 рубля.

Официальный курс евро на 11 июля упал до 71,56 рублей. Курс доллара снизился до 63,79 рублей.

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Доллар отреагировал на слова Пауэлла о влиянии неопределенности на мировых рынках на экономический прогноз в стране. В частности, глава ФРС выразил опасения относительно торговых конфликтов и слабого роста мировой экономики. Экономические данные, особенно в Европе и Азии, «продолжают разочаровывать», констатировал он.

«Глобальные данные индикаторов роста в целом увеличивают беспокойство относительно того, что слабость мировой экономики продолжит оказывать негативное влияние на экономику США», — заявил Пауэлл.

Риски для мировой экономики создают предпосылки для смягчения политики регулятора. Американский центробанк «будет действовать соответствующим образом для поддержания экономического роста», отметил Пауэлл. По его словам, ФРС намерен поддерживать спрос. Для выполнения такого обещания необходимы более дешевые заемные средства, а значит и снижение ставки.

Пауэлл не исключил возможность снижения базовой ставки на заседании ФРС 30-31 июля. Таким образом

заявления главы ФРС в конгрессе США усилили ожидания снижения базовой ставки регулятора.

Кроме того, по его словам, низкие темпы инфляции могут сохраниться дольше, чем ожидалось ранее. При этом перспективы американской экономики не улучшаются. Неопределенность в отношении будущего американской экономики увеличилась, а ее рост замедлился во втором квартале по сравнению с ростом на 3,1% в первом квартале. Это результат замедления роста инвестиций в бизнес, указал Пауэлл.

Слова главы ФРС повысили уверенность инвесторов в том, что на следующем заседании, намеченном на конец июля, федрезерв снизит ключевую ставку.

Смягчение политики ФРС США давит на доллар. Отклонение в сторону более «мягкой» политики регулятора провоцирует ралли на развивающихся рынках акций и ослабление доллара. Иными словами, на фоне смягчения риторики доллар оказывается под давлением, а это позволяет остальным валютам продолжать активный рост, в том числе и рублю укрепиться.

«Рубль и российские акции выросли в четверг сразу после открытия торгов. Доллар — дешевле 63 рублей, сказывается инерция роста после «голубиного» выступления Джерома Пауэлла в конгрессе США», — отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Кроме того, на рубль влияет рост стоимости нефти на американских угрозах в отношении Ирана, в цене углеводородов повышается геополитическая премия.

По данным на 10:42 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,27% – до $67,28 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,30%, до $60,70 за баррель. В среду рост обеих марок достигал 3%.

«Участники рынка теперь практически уверены в снижении ставки ФРС на июльском заседании, а большинство ожидает трех снижений ставки до конца года. Есть даже мнение о потере независимости ФРС от исполнительной власти», — заключил Суверов.

Выступление Пауэлла было значимым для развивающихся рынков, полагает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Развивающимся рынкам, входящим в орбиту влияния глобальных регуляторов, таким образом, дан сигнал или своего рода «разрешение» на проведение стимулирующих мер в реальном секторе», — пояснил он.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что рост ВВП должен стать «более устойчивым и динамичным», представляется как раз реакцией российских властей на поданный им глобальным регулятором сигнал.

«В российской внутренней экономической политике, таким образом, в среднесрочном периоде, вероятна «оттепель», которая будет выражаться в смягчении монетарных и бюджетных условий, ускорении роста реальной экономики, улучшении динамики финансовых рынков и, опосредованно, в постепенном укреплении курса рубля – как результате этих изменений»,

— считает Осин.

Вместе с тем экономические изменения в рамках указанной «оттепели» вряд ли будут носить стратегический характер. Для преодоления многолетнего застоя необходим комплексный подход, который должен включать докапитализацию банков, ремонетизацию экономики, сокращение налоговой нагрузки (прежде всего это касается НДС), смягчение условий ее администрирования, отмену повышения пенсионного возраста, а также усиление регулирования валютного рынка, выразил мнение аналитик.

«То есть политика регуляторов должна быть изменена диаметрально. Однако, сигнала о кардинальной смене курса во внутренней политике нет. Соответственно, вряд ли такие изменения возможны. Это, в свою очередь, означает, что, при спаде внешнего спроса экономика РФ и курс рубля останутся подвержены значительным шокам», — предсказал Осин.

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых на заседании 20 июня. В официальном релизе ФРС отмечалось, что рынок труда в США остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, а уровень безработицы сохраняется на низком уровне. Пауэлл приводил эти позитивные данные и в этот раз, однако подчеркивая неопределенность перспектив для экономики как США, так и мира.

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов выросли на фоне выступления Пауэлла. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,75% и закрылся на отметке 8202,53 пункта, что является историческим рекордом. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,29% до 26860,20 пункта.

Российский фондовый рынок в среду вырос по долларовому индексу РТС на фоне ощутимого роста рубля к доллару. К закрытию долларовый индекс РТС вырос на 0,92% до 1407,64 пункта.