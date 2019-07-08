Сделал Америку великой? К чему привел Трамп экономику США

Если ориентироваться на официальную статистику, то, несмотря на все торговые конфликты, экономика США находится в прекрасной форме.

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Президент США Дональд Трамп обещал, что его экономическая политика, заключающаяся, в частности, в снижении налогов и ослаблении регулирования, приведет к росту экономики Америки на 3% и более, и выполнил его.

«Соединенные Штаты переживают экономическое чудо… Всего за два с небольшим года мы добились беспрецедентного бума в экономике... Никогда такого не было», - комментировал сам Дональд Трамп промежуточные итоги деятельности на посту президента. Через полтора года он рассчитывает переизбраться на следующий срок.

По данным статистики за первый квартал 2019 года, экономика США выросла на 3,1% в годовом исчислении.

И это отличный результат по сравнению с другими крупными развитыми экономиками: в Европе темпы вдвое меньше, в Японии - втрое.

Как подсчитали недавно в издании Financial Times, американская экономика растет 11-й год подряд. ВВП увеличивается на протяжении 121 месяца. При этом США переживают самый продолжительный период непрерывного роста экономики после 1854 года. В частности, предыдущий рекорд Америки был равен 120 месяцам непрерывного роста ВВП.

Фондовый рынок США с момента инаугурации Дональда Трампа, прошедшей в январе 2017 года, вырос примерно на 27%.

Июнь 2019 года на американской бирже вообще оказался лучшим за 80 лет.

Ни какие торговые войны и конфликты не повлияли на него. В частности, индекс Dow Jones показал лучший результат за июнь с 1938 года.

Судя по цифрам, американцы должны ощущать подъем в США на себе. Если ориентироваться на официальные данные с рынка труда, то число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 224,000, тогда как аналитики ожидали более скромного роста — на 160,000.

Растут и зарплаты. Так, почасовая заработная плата в стране в июне увеличилась на 3,1% год к году и составила $27,9.

Безработица остается низкой - 3,7%.

Недавно обнародованные в США данные по личным доходам населения также оказались позитивны. В частности, в мае они увеличились на 0,5% при ожидавшихся 0,3%. При этом расходы американцев на личное потребление повысились в мае на 0,4%. А показатель общенациональной нормы сбережений остался на прежнем уровне в 6,1%.

Впрочем, рекорды при Трампе поставили не только цифры экономического роста и улучшения благосостояния американцев, но и рост заимствований.

В США давно уже шутят, что именно огромный госдолг, а не рост ВВП, сделали Трампа поистине великим.

Долги Америки стали активно во время его президентства из-за налоговой реформы, которую утроил Дональд Трамп, и увеличившихся расходов на оборону.

Так, госдолг США к 2049 году может достигнуть 144% ВВП страны, говорилось в недавнем докладе Бюджетного управления Конгресса США.

«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. Перспектива высокого дефицита (бюджета) и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности», — отмечалось в докладе.

По данным авторов доклада, госдолг США увеличится с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году.

Но есть и другие прогнозы, более пессимистичные. Согласно расчетам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг США вырастет до 117% ВВП уже в 2023 году.

Как отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, ежесекундно долг Америки возрастает примерно на $2 млн. На одного гражданина США в среднем приходится уже более $50 тыс. обязательств страны. А учитывая развязанные Трампом торговые войны, аналитики не исключают, что постепенно страны смогут отказаться от вложений в экономику США.

Кроме того, из-за торговых войн ряд экспертов уже давно предсказывает США близкую рецессию. В частности, экспертов тревожит, что такие важные компоненты ВВП, как потребительский спрос, инвестиции и прочие, показывают значительно более слабую динамику.

Так, потребительская активность в первом квартале этого года выросла всего на 1,2% против роста на 2,5% в четвертом квартале прошлого года, спрос на товары длительного пользования и вовсе рухнул на 5,3% против роста на 3,6%, отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер»

Не впечатляет и рост частных инвестиций: он составил всего 1,5% против 3,1% роста в последнем квартале 2018 года.

Аналитики рейтингового агентства S&P заявили о ожидающемся замедлении роста американского ВВП в этом году до 2,5%. Эксперты уверены, что напряженные отношения в торговле с Китаем продлятся еще несколько лет. По прогнозам Всемирного банка, рост экономики США в этом году замедлится до 2,5%, а в следующем - до 1,7%.

К тому же есть и другая статистика, которая не бьется с идиллической картиной, нарисованной Дональдом Трампом. В США растет неравенство.

Несмотря на рекордно низкий показатель безработицы, согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности.

Так, объем чистых активов 40% беднейших домохозяйств сейчас ниже, чем он был в 1983 году, а растущая доля населения зарабатывает меньше половины от среднего дохода по стране. В результате уровень бедности остается близким к показателю, наблюдавшемуся непосредственно перед началом финансового кризиса.

При этом средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах снижается и существенно уступает по этому показателю другим странам G7, хотя в 1980-е годы США были середняками среди крупнейших экономик мира. Существенный вклад в снижение этого социального индикатора внесли участившиеся самоубийства и смерти от передозировки наркотиков.