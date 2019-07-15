Трамп дожимает: почему рухнула экономика Китая

Государственное статуправление Китая обнародовало в понедельник, 15 июля, данные об экономике страны. Темпы роста ВВП КНР по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.

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«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней ($6,5 трлн), увеличившись на 6,3% в годовом выражении», — говорится в отчете Госстата.

Для сравнения, в 2018-м темпы роста составили 6,6%, при этом объем ВВП — 90,03 трлн юаней ил $13,28 трлн.

Уточнены данные по ВВП в первом квартале: рост составил 6,4%. Во втором квартале показатель снизился до 6,2%.

Причем показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП КНР — с марта 1992 года.

Даже в период мирового финансового кризиса 2008–2009 годов ВВП Китая не падал ниже 6,4%. Официальный прогноз китайского регулятора — рост ВВП в 2019 году на уровне 6% - 6,5% ВВП.

Промышленность все равно растет

Несмотря на замедление темпов роста ВВП, промышленное производство Китая в первой половине текущего года выросло на 6%. По итогам 2018 года темпы роста достигали 6,2%. В 2016-м – 6%. Замедление темпов промпроизводства началось с 2011 года, когда промпроизводство выросло на 13,9%, а потом пошло вниз.

Инвестиции хотя и замедляются, но все равно растут. В 2011 году они увеличились на 31,8%, в 2012 году на 22%, в 2013-м на 19,6%, в 2014-м на 15,7%. В 2015 году динамика замедлилась до 10%, в 2016 году - до 8,1%, а в 2017 году составила 7,2%.

По итогам прошлого года инвестиции в основные фонды Китая увеличились в годовом исчислении на 5,9%, до 63,56 трлн юаней (примерно $9,37 трлн).

В первой половине этого года объем инвестиций вырос на 5,8% (29,910 трлн юаней или $4,3 трлн).

Китайские потребители вошли во вкус

Инвестиции в сферу услуг КНР выросли в годовом выражении на 7,4%.

Объем розничных продаж потребительских товаров по итогам первого полугодия составил 19,5 трлн юаней ($2,84 трлн), увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В докладе Госстата отмечается, что с января по июнь наблюдался рост объемов реализации товаров через интернет — на 17,8% (4,82 трлн юаней или $700 млрд).

Снижение темпов роста розничных продаж в КНР снижается с 2014 года. Тогда рост составил 12%. В 2015 году - 10,7%. В 2016-м 10,4%. В 2017 году этот показатель вырос до 10,2%.

По итогам прошлого года объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 9%, превысив отметку в 38 трлн юаней ($5,7 трлн).

Трамп еще добавит

Экономика Китая несомненно замедляется из-за санкций США, отмечают эксперты. «Последствием санкций США стало торможение китайского экспорта и начало переноса бизнеса американских компаний из Китая в другие азиатские страны», — говорит Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Но торговые войны, развязанные США, — только одна из причин замедления экономики КНР, хотя совершенно очевидно, что введённые американцами «по дороге» к сделке тарифы и пошлины играют немалую роль, снижая экспортный потенциал предприятий, согласен Евгений Удилов, руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс».

«Сказывается на замедлении темпов Китая и замедление общемирового роста, так как оно влечёт за собой слишком медленный рост спроса», — отмечает Удилов.

Тем не менее для инвесторов Китай все равно остается одной из самых быстрорастущих экономик и они продолжают вкладывать средства в КНР. «Ежегодно в Китай приходит около $130 млрд в виде прямых иностранных инвестиций», — добавляет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Однако, по словам аналитика, вероятно, политическая модель, действующая сейчас в Китае, начинает отставать от текущего уровня экономического и общественного развития.

«Она устаревает и создает предпосылки для замедления, тормозит экономический рост.

Партия слишком сильно вмешивается в общественную жизнь, ей пора реформироваться, но понятно желание китайских элит сохранить текущее положение вещей хотя бы на срок продолжительностью в собственную жизнь», — отмечает Антонов.

Евро и рубль под давлением юаня

Темпы роста ВВП в Китае снижаются также вследствие проводимых в последние 15 лет масштабных и вполне плановых мероприятий по преобразованию самой структуры китайской экономики: власти целенаправленно настраивают ее на внутреннее потребление, чтобы впоследствии иметь собственные ресурсы для подъёма и в меньшей степени зависеть от внешней мировой среды.

«Часть накопленных в последние десятилетия средств вполне осознанно вкладываются в будущее: инвестируются в технологии будущего, в инфраструктуру «нового шёлкового пути», соединяющего страны и континенты. Обеспечить ещё большую доступность китайских товаров на сегодня для Китая представляется более важной задачей, нежели и простое наращивание ВВП»,

— говорит Удилов.

Так или иначе, но проблемы в экономике КНР распространяются едва ли не на все экономики мира.

«Государства ЕС, и особенно Германия, тяжело переживают спад в китайской экономике: в четвертом квартале 2018 года ВВП Германии сократился, а в первом квартале увеличился всего на 0,5%», — уточняет Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Наконец, замедление экономики Китая негативно влияет на стоимость барреля. «КНР крупнейший потребитель нефти. Мы моделируем ухудшение баланса на рынке нефти со второго полугодия 2019 года. Ждем формирования навеса предложения в 0,6 млн баррелей в сутки, что среди прочих факторов будет способствовать уходу нефти Brent в $55-57», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

А снижение стоимости нефти в свою очередь ударит по курсу рубля к основным валютам, предупреждают эксперты.

По данным на 15:00 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brenta выросла на 0,25% с момента начала торгов составила $67 за баррель. Рубль укреплялся к доллару и евро после пятничного падения на 0,54% и 0,57% соответственно. За доллар давали на Мосбирже 62,6 рубля, за евро — 70,5 руб.