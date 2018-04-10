Санкционная удавка: рубль падает на дно

Сорвался и полетел

«Черный» понедельник сменился «лихим» вторником, когда оживившийся было на открытии торгов рубль ушел еще дальше в красную зону.

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Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 апреля, вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара — на 3,8 руб. до 62,36 руб.

В ходе торгов цена доллара на пике достигала 63,95 руб., стоимость евро перешагивала рубеж в 78 руб.

Так рынок отреагировал на новые санкции США, которые американский минфин опубликовал 6 апреля. Список лиц и компаний, попавших под ограничения, оказался настолько неожиданным, что изначально ни инвесторы, ни сами фигуранты не смогли оценить всю серьезность ситуации.

В перечень вошли 15 российских компаний и 24 чиновника и бизнесмена, включая главу «Газпрома» Алексея Миллера, предпринимателя Олега Дерипаску, главу ВТБ Андрея Костина и владельца «Реновы» Виктора Вексельберга. Среди предприятий, которые оказались в списке лиц особых категорий и запрещенных лиц, большую часть списка составляют компании, связанные с Олегом Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», инвестиционная компания B-Finance, «ЕвроСибЭнерго», «Русал», холдинг «Русские машины», группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и En+ Group.

Акции «Русала» начали падение еще в пятницу, снизившись в цене более чем на 20%, однако главный антирекорд алюминиевого холдинга был еще впереди — в понедельник на Гонконгской фондовой бирже бумаги «Русала» потеряли более 50% стоимости, а сама компания опубликовала релиз для инвесторов, в котором предупредила о возможности технического дефолта. Реакция инвесторов отразилась на всем российском рынке.

К моменту закрытия торгов во вторник курс рубля опустился до 63 единиц российской валюты к доллару, евро стоил 77,7 руб.

Падение стоимости рубля сейчас скорее паническое, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Масла в огонь подливает и то, что США уже анонсировали новые санкции после химической атаки в Сирии.

Если конфликт получит продолжение, то до уровня 65 рублей за доллар курс может долететь в считанные часы,

предупреждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Don't worry, be happy

Российские чиновники предпочли не воспринимать панику на фондовых площадках всерьез.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме заявила, что регулятор не видит сейчас рисков для финансовой стабильности России, и напомнила, что

«у Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности». «На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры»,

— уточнила она, добавив, что повышенная волатильность на рынках — явление временное, а экономика РФ адаптируется к новым условиям.

Минфин заявил, что не планирует менять правила на валютном рынке из-за санкций, т.е. продолжит покупать валюту за дешевеющие рубли в прежнем объеме для пополнения ФНБ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал произошедшее «хорошим тестом для макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет».

На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная.

Из общей благостной картины слегка выбилось решение Минфина не проводить в среду, 11 апреля, аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой». По данным Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.

Полгода ставок ждать

Негативное развитие ситуации с курсом рубля может в значительной степени обесценить двухлетние усилия ЦБ по обузданию инфляции, обращает внимание инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

ЦБ ставило ориентир по инфляции в 3–4% к концу 2018 года.

Если курс рубля к доллару не вернется в проторгованный с декабря прошлого года диапазон 57–59 рублей за доллар, а останется хотя бы на уровне 61 рубля, то мы получим за пару месяцев 7% инфляцию в годовом выражении. А если курс останется на уровне 63 рублей за доллар, то инфляция разгонится до 8-10%,

подчеркивает Корякин. И вслед за инфляцией появятся проблемы с экономическим ростом, который и так едва заметен, добавляет эксперт.

Ситуация, которая сейчас наблюдается на фондовых рынках, серьезно на экономический рост не повлияет, однако потребует от ЦБ дополнительного внимания к инфляции, полагает бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Думаю, ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит», — сказал он.

ЦБ в этом году уже дважды снижал ключевую ставку — 9 февраля и 23 марта, каждый раз двигаясь на 25 базисных пунктов. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта, однако еще раньше регулятор дал сигнал, что в 2018 году в снижении ключевой ставки может взять несколько пауз.

В нынешней ситуации с учетом роста инфляционных и политических рисков Банк России может сделать паузу в снижении ключевой ставки по крайней мере до июня-июля, а возможно даже и до сентября, когда прояснится ситуация с урожаем текущего года, полагает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

Очевидно, что в условиях панических настроений на внутреннем валютном рынке Центробанк России не должен снижать ключевую ставку, соглашается главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Снижение ставки может усилить негативные тенденции для рубля, повлиять на импортные цены, следовательно, повысить инфляцию и инфляционные ожидания населения, добавляет эксперт.

После очередного снижения ставки в марте Банк России обещал, что «продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году». Однако не исключено, что эти планы будут скорректированы.

Благодушие, с которым ЦБ взирает на обвал курса рубля, удивляет, сетует советник президента России Сергей Глазьев. «Вместо того, чтобы предпринять стандартные для финансового регулятора меры, руководство ЦБ обещает спекулянтам их не предпринимать, провоцируя атаку на рубль. При этом вопреки здравому смыслу заявляется, что свободное плавание курса рубля демпфирует внешние шоки, хотя очевидно, что, наоборот, оно их усиливает», — возмущается чиновник.

ЦБ может вмешаться в ход торгов валютой, обеспечив предложение доллара, ввести какие-нибудь ограничения или послабления для банков и, наконец, поднять ставку, отмечает Корякин. Пока ЦБ стоит в стороне, ожидая снижения волатильности и стабилизации курса на каком-то уровне, но если этого не произойдет, то повышение ставки будет неизбежным.

Если данная лихорадка на российском рынке быстро не закончится, то это будет означать изменение фундаментального взгляда на российские активы в целом, Центробанку придется тяжело и повышения ключевой ставки не избежать, возможно, даже не раз. Все придется начинать с начала,

констатирует эксперт.

Новые санкции против России

Эксперты сходятся во мнении, что в дальнейшем настроения инвесторов во многом будут зависеть от мер, которые объявит правительство по поддержке санкционных компаний и дальнейшего ужесточения режима ограничений.

Если мы не увидим дальнейшей эскалации как в сфере санкций и контрсанкций, так и в области геополитики, то рынок может стабилизироваться и немного скорректироваться в ближайшие дни, отмечает Тихомиров.

Однако надежда на это слабая.

Так, конгресс США подготовил законопроект о дальнейшем расширении санкций, который в случае принятия введет запрет гражданам США, юридическим лицам и компаниям участвовать в операциях с суверенным долгом России.

Документ называется «Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России».

Новый санкционный пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с участием ценных бумаг, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Также под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

В качестве причины усиления санкционного давления в документе указано «участие» России в «деле Скрипаля» и «другие причины».

Как пишет Reuters, инициативу демократа Хоакина Кастро и республиканца Майка Тернера должен сначала рассмотреть комитет Палаты представителей по иностранным делам. В случае одобрения он будет вынесен на итоговое голосование в нижнюю палату Конгресса. Далее документ должен будет пройти через Сенат, после чего отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Хуже санкций против российских бизнесменов и компаний могут стать ограничения в отношении суверенного долга России. Такой ход стал бы настоящей экономической войной, считает глава РСПП Александр Шохин.

«Если еще, не дай бог, американцы решат нанести удар по суверенным бумагам, то не исключено бегство и из суверенных бумаг (помимо текущего оттока средств из акций подсанкционных компаний — прим.).

Но, надеюсь, до этого не дойдет, потому что это настоящая экономическая война — похлеще изоляции, которой подвергался СССР во время холодной войны», — заявил Шохин.

Судя по агрессивной риторике представителей стран Запада, они настроены достаточно серьезно, а значит, вполне следует ожидать очередных обвинений и угроз в адрес России, что, разумеется, будет сказываться отрицательно и на ценных бумагах, и на валюте, отмечает Мащенко. В условиях подобной неопределенности для долгосрочных инвесторов совершенно логично сокращать свои вложения в «токсичные» активы, добавляет он.

Что будет с рублем

Эксперты не исключают, что тренд на снижение курса рубля на этой неделе продолжится, а за ним и рост цен.

Если взглянуть на структуру российского импорта, то

рост курса валют должен сказаться на ценах на сельскохозяйственное сырье и продукты (12,7% в структуре импорта) как напрямую, так и через рост себестоимости продукции, в производстве которой используется импортируемое сельскохозяйственное сырье,

рассуждает главный экономист ИК «Русс-инвест» Александр Арутюнян. То же самое можно сказать и о продукции, производимой иностранными инвесторами на территории России, если в их производстве используются импортные комплектующие, например, в автомобильной промышленности. В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, рост цен может коснуться также продукции, производимой в РФ с использованием иностранного оборудования.

Продавцы и дистрибьюторы бытовой техники уже анонсировали рост цен на 10-15%. А в Ассоциации компаний интернет-торговли отмечают ажиотажный спрос россиян на бытовую технику и электронику.

В валютных обменниках стоимость евро во вторник уже поднималась выше 80-90 рублей.

При этом банки повышенного спроса со стороны населения на иностранную валюту не отмечают. «В части наличных операций с валютой никаких существенных отклонений не наблюдается, сохраняется штатный режим работы характерный текущему периоду года», — сказали в Альфа-Банке.

«В целом при росте оборотов активности клиентов сальдо за два дня находится вблизи нуля — на рынке есть и продавцы, и покупатели», — отмечают в Сбербанке.

Россияне опасаются повторения ситуации 2014 года, и часть из них на волне паники могут начать запасаться долларами и евро. В то же время население начнет избавляться от накоплений в иностранной валюте в преддверии майских праздников и сезона отпусков, отмечает ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.