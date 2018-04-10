Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков

На второй день обвала фондового и валютного рынков финансовые и экономические власти рассказали инвесторам о правилах позитивного отношения к происходящим спекулятивным процессам. Объяснение состоялось на площадке Биржевого форума, который состоялся в Москве в отеле Ritz-Carlton.

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На пленарной сессии инвесторов успокаивали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Тон объяснений с инвесторами был задан Аркадием Дворковичем. По словам вице-премьера, «котировки акций — это вторичная в данном случае вещь». Главное, считает Дворкович, «минимизировать неопределенность на рынке, обеспечив стабильную работу предприятий, попавших под санкции США, на которых трудятся сотни тысяч людей, если говорить в совокупности о компаниях, подвергшихся санкциям, и контрагентах этих компаний».

Казалось, еще немного и вице-премьер огласит длинный список протекционистских мер, подготовленных правительством за ночь. Дело в том, что накануне премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству готовить такие меры. Но из дальнейших разъяснений вице-премьера оказалось, что обеспечением стабильности сейчас занимаются сами пострадавшие компании, «их юристы, финансисты».

Роль правительства, по его словам, в следующем: «Мы при необходимости будем способствовать сохранению стабильной работы соответствующих предприятий, речь идет именно об этом».

Впрочем, вице-премьер признал, что риск к недружественным шагам с какой-либо стороны является высоким. «Несмотря на то, что мы добились хороших результатов в диверсификации экономики, у нас остается довольно небольшое число сильных, ведущих компаний», — признал он. А значит, беспокоиться за будущее российских компаний, попавших под санкции, наверно все-таки стоит.

Но вице-премьера никто не поддержал.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась признавать кризис кризисом.

«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности», – заявила Набиуллина. Но, на ее взгляд, «сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры».

А новый виток санкций, объявленных США в пятницу, 6 апреля, по словам Эльвиры Набиуллиной, «естественно вызывает коррекцию рынка, мы ее наблюдаем».

«На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются», – была оптимистична Эльвира Набиуллина.

Рисков не увидел и глава Минэкономиразвития Максим Орешкин, для которого «произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет».

«Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят», — пообещал министр.

В разгар дискуссии курс доллара приблизился к 64 рублям, а евро превысил 78 рублей. По данным на 17:00 мск за доллар на Мосбирже дают 63,46 рубля, евро стоит 78,37 рубля.

На этом содержательное обсуждение последствий санкций и обвала на валютном и фондовом рынках, последовавшего за ними, во вторник официальные экономические власти завершили.

Высказывания чиновников были дополнены сообщением Минфина о том, что ведомство не планирует менять правила на валютном рынке из-за санкций. Т.е. продолжит покупать валюту за дешевеющие рубли в прежнем объеме для пополнения ФНБ. Чуть

ранее министр финансов Антон Силуанов отказался от поддержки пострадавших от санкций деньгами из резервов. «Наращивание госдолга и трата резервных средств — это «путь в никуда», создающий риски очередного кризиса» — сказал он.

За оптимизм пострадавшего бизнеса на публике отвечал банкир Олег Тиньков. С трибуны биржевого форума он объявил, что за понедельник «потерял $250 млн». Но оказалось, что у банкира «были дни и похуже, помню $1 млрд за день терял».

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что за понедельник из-за санкций совокупное чистое состояние самых богатых людей России сократилось на $16 млрд, нивелировав весь свой рост год к году.

По данным Московской биржи, топ-5 потерь по компаниям за 9 апреля выглядит так: акции группы «Самар» потеряли сразу 26,06% в цене, «Русала» — 20,35% (и это не считая пятничных антирекордов), «Мечела» — 19,26%, «Полюса» — 18,31%, Сбербанка — 17,04%.

Впрочем, по словам Тинькова, падение котировок крупнейших российских компаний банкиру только на руку: «Это, в том числе, возможность приобрести их акции». Поэтому сейчас на рынке не происходит ничего нового, для России это «бизнес as usual».

В завершение демонстрации оптимистичного отношения к потерям четверти миллиарда долларов Олег Тиньков сравнил фондовый рынок с катанием на вулкане. Таким катанием, как признался бизнесмен, он и занимался, «в натуре», на Камчатке.