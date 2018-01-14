«Там нечего делать»: почему в России пропал интерес к Давосу

Президент США Дональд Трамп едет на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. И не один, а с внушительной свитой из 14 членов кабинета и советников. В состав делегации входят восемь руководителей министерств и ведомств, уточнили в Белом доме. Участвовать в форуме планируют госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

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Кроме того, Трампа будут сопровождать советники и помощники, в частности, его зять Джаред Кушнер, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и другие. На площадке форума Трамп будет развивать темы, связанные с его предвыборной стратегией: America First («Америка превыше всего»).

«На Всемирном экономическом форуме в этом году президент [США] рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих», — отмечала ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп, Макрон и дух Ына

Если визит Трампа состоится, то он станет вторым американским президентом, посетившим Давос за все время его существования, с 1971 года. В последний раз глава Белого дома посещал Давос 18 лет назад — это был Билл Клинтон.

Трамп отказался ехать в Давос в прошлом году, в это время он как раз вступал в должность президента. В этот раз организаторы форума тоже не ждали Трампа и его согласие принять участие в форуме стало неожиданностью.

На этой неделе также стало известно, что Трамп провел переговоры по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили возможную встречу в Давосе. «Если позволят их графики», — говорится в сообщении Белого дома. Возможные темы для обсуждения двух лидеров на форуме — ситуация в Иране и «денуклеизация» Северной Кореи.

Судя по всему, Трамп готовится навязать благочинному Давосскому форуму взрывную повестку. Так уже было на форуме G20 в немецком Гамбурге.

Удивлять буржуев своей промышленностью

Россия между тем понижает статус своего участия в Давосском форуме.

Президент России Владимир Путин не намерен лететь в Альпы. «Нет. Не планирует», — сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин был в Давосе только однажды, в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра.

Премьер Дмитрий Медведев тоже не едет в Давос, хотя ранее трижды посещал форум: в 2007 году как первый вице-премьер, в 2011 году как президент и в 2013 году как глава правительства.

В прошлом году российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов. В этом году он не поедет, пояснили «Газете.Ru» в аппарате чиновника. Хотя ранее сообщалось, что Шувалов обсуждал с президентом ВЭФ Берге Бренде российскую часть повестки предстоящего форума. В частности, речь шла о проекте «Будущее промышленности России», о вариантах программ государственно-частного партнерства.

В 2016 году делегацию России возглавлял вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В этот раз статус российской делегации понижается до вице-премьера Аркадия Дворковича. Он возглавит немногочисленный российский десант, в котором будут три министра: экономического развития — Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак и министр связи и массовых коммуникаций – Николай Никифоров.

Министр финансов Антон Силуанов на форум ехать «пока не планирует», сообщала ранее пресс-служба Минфина.

В пресс-службе вице-премьера Дворковича подтвердили его намерение отправится в Давос. Но не смогли пояснить, с докладом на какую тему он выступит и в каких панельных дискуссиях примет участие. «Это будет известно в лучшем случае в конце следующей недели», — пояснили в аппарате Дворковича.

На разных языках

О чем намерены говорить на форуме министры Максим Орешкин и Николай Никифоров выяснить не удалось.

На соответствующие вопросы «Газеты.Ru» помощники министров не смогли дать внятного ответа. Возможно, темы их выступлений специально держатся в секрете, хотя даже американский лидер не стал делать из этого тайну.

Стопроцентную готовность к Давосу продемонстрировал только министр энергетики Александр Новак. Он выступит в рамках сессии «Великая энергетическая трансформация», в которой примут участие его коллеги — министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, глава крупнейших мировых энергетических компаний.

Также 24 января Новак примет участие в панельной дискуссии «Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке». Панель будет посвящена мерам реализации конкурентных преимуществ России в энергетической сфере, и использованию энергетики для стимулирования смежных отраслей, влиянию инноваций на мировой энергобаланс, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Наконец, известно о намерениях поехать в Давос главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, главы Сбербанка Германа Грефа и главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отмечают понижение интереса к форуму в Давосе и даже не исключают, что со временем Давос будет рассматриваться политической элитой России не более как престижный горнолыжный курорт, а не как глобальная экспертная площадка, на которой можно заявить «городу и миру» свою позицию по текущим рискам и негативным трендам.

Давос уже не тот

«Совершенно очевидно, что первые лица из числа российской политической элиты, чиновничества не горят желанием участвовать в форуме – отношения России с Западом после событий на Украине испорчены. Россия воспринимается как агрессор, как страна, вмешивающаяся в выборы, поддерживающая диктаторские режимы и тому подобное», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-председатель Центра политтехнологий.

Такой имидж неизбежно отражается на представителях России, участвующих в мероприятиях международного уровня. «Приедешь в Давос, а к тебе будут приставать журналисты и коллеги с вопросами о противодопинговых мерах на ЧМ-2018 или о Сирии. Кому это понравится?» — добавляет Макаркин.



В свою очередь крупный бизнес, руководство госкомпаний побаиваются ехать в Давос, особенно после 2014 года. Кто-то из них уже под санкциями, кто-то ожидает попадания в «черный список» в феврале. «Бизнесу не очень понятно, надо ли сейчас «светиться» в одной упряжке с российскими официальными лицами», — добавляет эксперт.

И самое главное, Россия сейчас не будет услышана в Давосе, кто бы ни возглавил российскую делегацию и какую бы тему для дискуссии ни предложил, отмечают эксперты. В Москве это уже поняли и теперь модно подчеркивать несколько пренебрежительное отношение к этому форуму. «Теперь чиновники говорят: ну и ладно, подумаешь, Давос. Мы успешно ведем переговоры в двустороннем формате. И в подтверждение своих слов приводят примеры двусторонних контактов с Венгрией, с Австрией, Молдавией, Китаем», — говорит Макаркин.

Но и статус самого Давоса тоже снизился в последние годы, считает Владимир Тихомиров, главный экономист компании БКС. «Сейчас многие страны, включая США, довольно-таки вольно обращаются с нормами международной торговли, поддерживают де-факто протекционизм, городят барьеры, что входит в противоречие с основополагающими принципами и духом Давосского форума», — говорит Тихомиров, добавляя, что тот же Трамп, скорее всего, будет использовать площадку Давоса для продавливания национальных интересов США.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Тема нынешнего, 48-го форума: «Поиск коренных причин и эффективных мер по разрешению политических и социально-экономических проблем, с которыми сталкивается мир».

Форум считается самой представительной площадкой, на которой собирается политическая и бизнес-элита, эксперты со всего мира: 3 тысячи делегатов из 100 стран мира, в том числе главы 50 государств и правительств.