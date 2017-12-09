США не верят в соблюдение договора о ракетах

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за якобы нарушения Москвой (как считает Вашингтон) Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

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Министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как пояснил чиновник из администрации президента США, целью такого санкционного давления является «изменение планов» российского правительства, сообщает РИА «Новости».

Накануне Госдеп заявил, что ДРСМД находится под угрозой, однако американское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность прекратить разработку новых ракетных технологий, но только если Россия будет соблюдать договор.

«Администрация (США) твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора. Хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению (договора)», — сказала представитель ведомства Хизер Нойерт.

Издание Spiegel сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников США по блоку НАТО разработать общую политическую линию в отношении Москвы и применять по возможности ограничительные меры, чтобы «заставить Россию соблюдать договор по РСМД».

Глава минобороны Литвы Раймундас Караоблис выразил солидарность с заявлением Мэтттиса, но не смог представить доказательств нарушения документа.

«Нарушение Договора РСМД размещением ракет средней дальности Россией было подтверждено источниками спецслужб союзников (по НАТО). В нарушении Россией Договора по РСМД альянс видит серьезный вызов со стороны РФ безопасности европейского континента. НАТО должно ответить на это дипломатическими и военными мерами», — сказал глава военного ведомства.

Чуть ранее Вашингтон детализировал пакет возможных мер против Москвы.

«Это включает анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора», — указывалось в сообщении.

При этом американская сторона заверила, что «такие действия США не станут нарушением обязательств страны по ДРСМД».

Москва ответила на эти претензии, назвав их несостоятельными. Об этом заявил 8 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене по итогам участия в заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

«Зачем нам надо осуществлять какие-то нарушения, я просто не понимаю. Если СМИ пишут (о таких нарушениях — прим.) голословно, то, наверное, на это даже времени тратить не стоит. Президент [России Владимир] Путин уже не раз комментировал нашу приверженность договору о РСМД», — пояснил дипломат.

Министр также напомнил историю заключения данного договора.

«Когда договор был заключен, у Советского Союза только и были эти ракеты наземного базирования, а у США они были также воздушного базирования, морского базирования. Поэтому, подписав договор о запрете и уничтожении таких ракет наземного базирования, мы, конечно, себя серьезно обезоружили. У нас были созданы соответствующие ракеты морского и воздушного базирования, не запрещенные договором», — рассказал глава МИД России.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российская сторона в кратчайшие сроки подготовит для своих войск «более мощное оружие», если США выйдут из договора о РСМД.

В ноябре президент России Владимир Путин ответил на упреки американской стороны в адрес России о якобы нарушении договора РСМД, указав на его прямое нарушение со стороны США.

«Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем «Трайдент» — это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение», — сказал он.

По его словам, договор, который заключался, когда он «не был президентом России» содержит в себе вопросы, требующие обсуждения.