Путин — губернаторам: «Кому даете заработать?»

Президент Владимир Путин, взяв слово, поблагодарил членов Госсовета за работу в уходящем году, но оперативно перешел к критике. Причем по самой болезненной для местных властей теме — высокой долговой нагрузке регионов.

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Общий государственный долг российских регионов на 1 октября составлял 2,212 трлн руб., следует из данных Минфина, при этом объем их задолженности перед банками превышает 541 млрд руб.

Чтобы долги уменьшились, Минфин предложил программу реструктуризации на льготных условиях. Но выясняется, что не все регионы изъявляют желание гасить долги перед коммерческим банком с помощью минфиновских кредитов.

«Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно», — намекнул Путин на неформальные отношения некоторых губернаторов с местными банкирами.

Но, похоже, что этого намека Путину показалось мало. Он решил еще раз проговорить эту проблему. «Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет — сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?», — возмутился президент и пригрозил в будущем еще раз вернуться к этой проблеме.

Но и тех губернаторов, которые готовы пойти на реструктуризацию, Путин тоже предупредил, чтобы не плодили долги, «не раскидывали кредитные ресурсы», снова погружаясь в долговую яму.

По данным администрации президента, сейчас порядка 31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов. В сентябре этого года вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что правительство готово реструктурировать накопленный объем бюджетных кредитов регионов в объеме 738 млрд руб. А Путин на Госсовете в сентябре поставил задачу «расчистить региональные финансы».

Бюджеты регионов должны стать бюджетами развития, «а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам».

Справедливости ради стоит сказать, что региональный уровень власти накопил долги не в последнюю очередь потому, что с 2012 года резко выросли социальные обязательства в связи с принятием «майских указов» президента.

В частности, регионам поручили повышать зарплаты бюджетникам в рамках этих указов, но собственных доходов у многих регионов на это не было, поэтому пришлось занимать.

Чтобы заместить дорогие рыночные займы, федеральный центр стал активно выдавать регионам бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых. В 2016 году, по оценке рейтингового агентства Fitch, доля бюджетных кредитов составила 44% от всех долговых обязательств регионов.

При этом, получив деньги от Минфина под символический процент и разместив их на депозите в банке, можно неплохо заработать, играя на разнице ставок. Некоторые регионы активно жонглировали бюджетными средствами.

Правительство даже было вынуждено вносить поправки в Бюджетный кодекс, запрещающие регионам размещать полученные от федерального центра средства на банковских депозитах на срок более одного месяца. Эта норма вступит в силу с 1 января 2018 года. Соответственно, это изменение будет применяться только для предоставленных в новом году бюджетных кредитов.

Насколько остра тема закредитованности регионов, выяснилось из выступления на Госсовете министра финансов Антона Силуанова.

По его данным, в Минфин с заявкой на реструктуризацию со следующего года уже обратилось 78 регионов из 85. И только для четырех регионов размер долгов оказался несущественным, и реструктуризация им, скорее всего, не понадобится.

Удовлетворит ли Минфин все заявки, Силуанов не сказал, но призвал губернаторов более ответственно относиться к своей бюджетной политике.

Он предъявил им такие претензии, как «заведомое составление нереалистичных бюджетов, невыполнение взятых обязательств по соглашениям, невыполнение обязательств по инфраструктурным проектам».

После того, как в регион приходит новый губернатор, нередко выявляется скрытая кредиторская задолженность. «Все это создает условия недоверия и нежелания вкладывать деньги в том или ином регионе, где существует такая безответственная политика», — сказал Силуанов.

В то время, когда глава Минфина призывал губернаторов к ответственности, реплику подал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Казалось, что он хочет возразить главе Минфина. Но получив слово, Жириновский предложил идею, которая главам регионов очень не понравилась. Нужно укрупнить регионы, считает Жириновский, оставив на всю Россию не более тридцати. Большой регион — больше привлекательности для инвесторов.

А тех губернаторов, которые кредитуются в коммерческих банках, нужно просто снимать с должности. Путин это предложение никак не прокомментировал, а про укрупнение регионов высказался против.

«За» губернаторов заступился зампред Госдумы Сергей Неверов. Он сказал, что в СМИ нередко запускаются слухи о том, что тому или иному губернатору уж недолго осталось пребывать на посту, снимут. В итоге такого «сотрясания воздуха» инвесторы задумываются о том, стоит ли вкладываться в регион.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова обратила внимание на смежную проблему. Часть социальных обязательств региональная власть де-факто передала на муниципальный уровень, не подкрепив этот мандат финансами.

Теперь долги растут у органов местного самоуправления и муниципальных организаций. Проверить их уровень закредитованности непросто, поскольку в России 7429 органов местного самоуправления.

Проблема долгов затмила основную тему инвестиционной привлекательности регионов, которую Госсовет планировал обсудить. Владимир Путин заявил на заседании госсовета, что наращивание инвестиций и предпринимательской активности является не только экономической, но и политической задачей.

«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это и экономическая задача, это основа экономического роста и доходной налоговой базы региона, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом», — сказал Путин.

Участники встречи пытались прорваться со своими предложениями. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, например, предложил взять циркуль, воткнуть его на карте в районе Владивостока и провести окружность в 1000 км. Выяснится, что на Дальнем Востоке проживает в зоне этой окружности 3,5 млн человек, а в соседствующих с Россией странах – 350 млн человек. Нужно думать, что делать с этой проблемой, это же небезопасно, предупредил Зюганов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в качестве механизма для роста инвестиционной привлекательности регионов предложил Путину создавать условия для вывода бизнеса из тени. И получил одобрение этой идеи. После чего губернаторский корпус с чувством исполненного долга оправился на новогодние каникулы.