Сахалину дадут денег, Карелия справится сама

В Карелии сокращают чиновников

Как рассказали «Газете.Ru» в правительстве Карелии, все «майские» указы будут исполнены. «Несмотря на сложный бюджет этого года, в республике есть внутренние резервы. Проводятся оптимизационные мероприятия, в том числе на 10% сокращен фонд оплаты труда, численность аппарата правительства Республики Карелия», - говорится в ответе региона на запрос «Газеты.Ru».

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Так, численность работников органов исполнительной власти региона сокращена на 116 человек. При этом, поскольку необходимо осуществить выплаты социальных гарантий и компенсаций уволенным работникам, бюджетный эффект от сокращений ожидается только в 2018 году, отмечают в регионе.

Также регион рассчитывает исполнить майские указы за счет привлечения новых инвесторов и поддержки действующего бизнеса. Это позволит увеличить объем собственных доходов региона на сумму около 0,5 млрд рублей, говорится в ответе правительства.

В Минфине на запрос «Газеты.Ru» о помощи региону не ответили.

«В целом практика сокращать расходы региона за счет численности сотрудников бюджетной сферы не новая. Чтобы выполнить «майские» указы, многие регионы прибегали к ней и раньше. Учитывая, что «майские» указы были навязаны регионам президентом, у Карелии действительно был хороший повод, чтобы попросить денег в правительстве»,

— комментирует ситуацию старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.

Сахалину дадут почти 17 млрд рублей

Другим попросившим о помощи регионам удалось добиться поддержки из центра, пусть и не в таком объеме, как они рассчитывали. Например, Сахалинскую область, правительство в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы перераспределило в пользу федерального центра доходы региона, которые он получает в рамках проекта «Сахалин-2».

В ответ Сахалин пригрозил прекратить финансирование 25 госпрограмм. Цена спора была оценена в 36,6 млрд. руб. Как сообщал позднее РБК со ссылкой на источники в правительстве, вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев договорился с регионом о компенсациях выпадающих доходов за счет бюджетных субсидий.

Проект федерального бюджета был рассмотрен и принят в первом чтении в конце октября, а 17 ноября будут уточняться цифра по разделам и статьям бюджета.

«Газета.Ru» ознакомилась с поправками в бюджет ко второму чтению. Сахалину в итоге выделят намного меньше, чем отобрали.

Согласно тексту документа (поправка №15), предполагается «установить возможность использования зарезервированных бюджетных ассигнований в 2018 году на социально-экономическое развитие Сахалинской области в объеме до 16 860,0 млн. рублей в связи с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета Сахалинской области, с учетом изменения нормативов зачисления налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе прибыльной продукции по проекту Сахалин-2».

По мнению Владимира Редькина, возможно, часть госпрограмм, которые осуществлялись в регионе, оставят, если на них будут выделены средства, а часть сократят.

Хакасии «подарили» 10 млрд

Дождалась помощи и Хакасия, которая недавно заявила о «катастрофической ситуации» в регионе. Региональные власти обращалась к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой оказать финансовую помощь республике в размере 28,2 млрд руб.

На днях Хакасии выделили 9,6 млрд рублей из федерального бюджета. «Принято решение президентом о помощи региону. Цифра беспрецедентная, которую нам удалось защитить.

Почти 10 млрд руб. на замещение коммерческих кредитов выделено», - сообщил глава Хакасии Виктор Зимин. По его словам, ранее регион получил из федерального бюджета около 6 млрд руб.

«Серьезный разговор у меня будет с правительством, с главами муниципальных образований. Нужно организовать очень серьезную работу и уже теперь без шуток. Мы должны выполнить те обязательства, которые на себя взяли. Регион должен ответить — не просто так нам эти средства выделили. Лучше работать, повысить благосостояние людей, понизить безработицу, Это всегда зависит от исполнительной и законодательной власти на местах, а не просто играть в пиар дешевый. Нужно вырабатывать классные законы, исполнять их, а не плакать на местах»,- заявил он.

Впрочем, глава региона также отметил, что для «сбалансированности бюджета» региону необходимо в год еще 2-3 млрд руб.

Как писала ранее «Газета.Ru», исходя из материалов к бюджету, пока между субъектами распределено 1,2 трлн руб., или 74% от общего объема, запланированного на уровне 1,7 трлн руб. То есть у правительства есть возможность распределить еще 500 млрд руб, не меняя конструкции федерального бюджета, уже одобренного Госдумой 27 октября. В этих условиях выиграть могут те регионы, которые первыми заявят о своих проблемах.

Карелию спасут налоги

Если бы даже правительство удовлетворило просьбу Карелии о финансовой помощи на исполнение майских указов, это не спасло бы ситуацию в регионе, отмечает Владимир Редькин. Бюджет региона в целом несбалансированный и агентство Fitch ожидает его дефицит в районе 5-6% в 2018 году.

«У региона стабильные проблемы, в основном, со стороны бюджетных доходов и решение проблем надо искать в плоскости повышения собираемости налогов, в частности налога на прибыль. Поступления этого налога очень волатильны и играют большую роль для бюджета как в Хакасии, так и в Карелии»,

- говорит эксперт.

При этом, по словам Владимира Редькина, в целом Карелия всегда была образцовым регионом с точки зрения организации бюджетных процессов: регион старался работать в правовой плоскости, и его не раз ставили в пример, он активный участник облигационного рынка и не просил о дополнительных субсидиях Минфин. Однако в нынешних экономических реалиях этого недостаточно, констатирует Владимир Редькин.

«Реструктуризация также не поможет региону в глобальном плане, потому что на 50% займы региона – это не бюджетные кредиты, а коммерческие займы. И тут нужно решать проблему скорее через администрирование налогов, может быть новому губернатору региона (главой Карелии стал в сентябре 2017 года Артур Парфенчиков – «Газета.Ru») удастся договориться с компаниями - крупнейшими налогоплательщиками региона. У нового главы региона есть определенный кредит доверия от центра», - резюмирует Владимир Редькин.

Попытки снижать задолженность регионов за счет оптимизации бюджетников – весьма неэффективная мера, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Таким образом не удается высвободить денежные средства в необходимом объеме.

«Сокращения традиционно приводят к падению располагаемых денежных доходов населения, что в силу снижения покупательского спроса вынуждает местную промышленность снижать объемы выпускаемой продукции. Это тормозит развитие экономики региона, что уменьшает его шансы слезть с «дотационной иглы», - говорит эксперт.

При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время от регионов могут последовать новые просьбы о помощи.

Проблемы с госдолгом и недостаточностью собственных доходных источников для выполнения в полном объеме возложенных на субъекты полномочий существует практически у всех регионов, констатируют в Минфине Кировской области на запрос «Газеты.Ru».

По оценкам депутатов, обещанная регионам реструктуризация бюджетных кредитов поможет сэкономить в 2018 и 2019 годах около 430 млрд рублей. А суммарный долг субъектов составляет более 2 трлн рублей.

Эксперты считают, что необходимо в целом менять всю систему межбюджетных отношений. «Майские указы нужно исполнять, но мы видим, какой ценой это дается регионам. Проблема тут в общей сбалансированности межбюджетных отношений. Слишком жесткая централизованная бюджетная политика более-менее себя оправдывала во времена экономического роста»,

— констатирует депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Шапов.

В ситуации кризиса, как сейчас, регионы лишились немалой части своей налоговой базы, средств не хватает даже на социальные расходы, их приходится выискивать за счет коммерческих и бюджетных кредитов, в итоге общая задолженность субъектов федерации уже больше 30% от их доходов.

Шапов подчеркивает, что кредиты еще больше нагружают расходную часть бюджетов, получается замкнутый круг: чем больше кредитов, тем меньше остается на исполнение социальных обязательств, значит нужно еще больше кредитов, и еще меньше остается денег на социалку».