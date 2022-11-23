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Первый за 20 лет. «Москвич» выпустил новую модель

Автозавод «Москвич» запустил производство кроссовера «Москвич 3». Предыдущий серийный запуск состоялся 20 лет назад: в 2002 году завод выпустил модель 2141.

Новый «Москвич» оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м), автоматической КПП CVT или шестиступенчатой механической КПП.

До конца 2022 года, согласно планам московской мэрии, с конвейера «Москвича» сойдут 600 автомобилей, 200 из которых будут электрическими «Москвич 3е». Электрическая версия получит электромотор мощностью 68 л.с., батарею 55 кВт.ч. и запас хода 410 км. «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера JAC JS4. Собственную платформу для отечественного электромобиля планируют запустить до конца 2025 года.

В Москве продажи стартуют в январе, по всей России – в марте 2023 года. Автомобили планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.

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