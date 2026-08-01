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На четырех съездах у Садового кольца закрыли движение после взрыва

В Москве временно закрыли движение на четырех съездах у Садового кольца

На нескольких съездах у Садового кольца временно закрыли движение, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

В ведомстве уточнили, что речь идет о съездах с внешней стороны магистрали на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также о съездах с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок и на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца.

Вечером 1 августа взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади. Заведение было закрыто для проведения свадьбы, на которую пригласили около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне ресторана, предположительно, взорвалось газовое оборудование. По данным столичной полиции, три человека не выжили, 15 получили травмы различной степени тяжести. После взрыва был отменен ночной велофестиваль.

Ранее на юго-западе Москвы взорвался автомобиль на парковке.

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