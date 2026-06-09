Взрыв в автомобиле произошел в Москве

На юго-западе Москвы произошел хлопок в авто на парковке

Громкий хлопок произошел в автомобиле на парковке в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

«Хлопок произошел в автомобиле на парковке на улице Введенского в Коньково. Что именно произошло, пока непонятно, известно, что в результате инцидента никто не пострадал», — отмечается в публикации.

О том, что послужило его причиной, не сообщается.

До этого в подмосковной Балашихе произошел взрыв движущегося автомобиля. Это случилось рано утром во вторник в микрорайоне, построенном на месте бывшего военного аэродрома. Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также стало известно, что в Северной Осетии бетономешалка улетела в реку в результате тяжелого ДТП.

Ранее в ДТП на западе Москвы разбился байкер.