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Общество

Движение по Крымскому мосту приостановлено

На Крымском мосту временно перекрыли проезд
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, отвечающий за ситуацию на подъездах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Пассажиров, находящихся на мосту и в зоне проверки, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В настоящее время по Крымскому мосту разрешено движение легковых машин, микроавтобусов и автобусов. На въездах с обеих сторон продолжают работать пункты досмотра, установленные в целях обеспечения безопасности.

До этого движение по мосту было приостановлено в воскресенье вечером и возобновилось в 9:05 по московскому времени. Таким образом, ограничения длились около 12 часов, в результате чего на подъездах к переправе образовалась пробка из более чем 1,6 тысячи автомобилей.

Ранее житель Крыма призвал разрушить Крымский мост и получил срок.

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