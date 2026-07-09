Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Курской области умерла девочка, пострадавшая в ДТП с машиной замгубернатора

МВД: умерла девочка, пострадавшая в ДТП с замгубернатора Курской области Чепиком
Vladimir Baranov/Global Look Press

Несовершеннолетняя, пострадавшая в ДТП с автомобилем первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, скончалась. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере «Макс».

«Несовершеннолетняя пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончалась», — говорится в публикации.

9 июля Александр Чепик попал в аварию с несколькими автомобилями, когда направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Telegram-канал Mash сообщил, что чиновник получил травмы, однако в правительстве региона опровергли эту информацию, уточнив, что он не пострадал. В заявлении утверждается, что всего травмы получили пять человек — 15-летняя девочка и четверо взрослых. Пострадавших оперативно доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По информации СМИ, автомобили столкнулись на трассе Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно, водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota, в котором пассажиром ехал чиновник. После этого Daewoo Nexia зацепил третье транспортное средство.

Ранее Хинштейн рассказал о полученных в ДТП травмах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!