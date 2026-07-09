В Курской области умерла девочка, пострадавшая в ДТП с машиной замгубернатора

Несовершеннолетняя, пострадавшая в ДТП с автомобилем первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, скончалась. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере «Макс».

«Несовершеннолетняя пассажир автомобиля «Дэу Нексия» скончалась», — говорится в публикации.

9 июля Александр Чепик попал в аварию с несколькими автомобилями, когда направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Telegram-канал Mash сообщил, что чиновник получил травмы, однако в правительстве региона опровергли эту информацию, уточнив, что он не пострадал. В заявлении утверждается, что всего травмы получили пять человек — 15-летняя девочка и четверо взрослых. Пострадавших оперативно доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По информации СМИ, автомобили столкнулись на трассе Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно, водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota, в котором пассажиром ехал чиновник. После этого Daewoo Nexia зацепил третье транспортное средство.

Ранее Хинштейн рассказал о полученных в ДТП травмах.