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Председатель правительства Курской области попал в аварию во время рабочей поездки

Mash: председатель правительства Курской области попал в ДТП
Правительство Курской области

Председатель правительства Курской области Александр Чепик, который является вторым лицом в регионе, попал в аварию, когда направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Чепик жив, но в результате аварии получил травмы. Подробности о его состоянии и обстоятельствах происшествия пока не раскрываются.

Александр Чепик был назначен на должность председателя правительства Курской области и исполнял обязанности губернатора в период, когда глава региона Александр Хинштейн проходил лечение после собственного ДТП в январе 2026 года. Тогда Хинштейн, направлявшийся в ту же Конышевский район, попал в аварию из-за сложных погодных условий — его автомобиль занесло на повороте и выбросило на обочину. Губернатор получил перелом бедренной кости и трех ребер, после чего перенес операцию.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее стало известно, что в Ставрополье «Газель» с людьми серьезно пострадала в результате столкновения с большегрузом.

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