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В правительстве Курской области рассказали о состоянии замгубернатора после ДТП

Правительство Курской области: попавший в ДТП замгубернатора Чепик не пострадал
Правительство Курской области

Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик не пострадал в результате массового ДТП в Конышевском районе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

В заявлении утверждается, что всего травмы получили пять человек — 15-летняя девочка и четверо взрослых.

«Пострадавших оперативно доставили в больницу, где медики уже оказывают им всю необходимую помощь. Александр Чепик в аварии не пострадал», — подчеркивается в тексте.

В пресс-службе добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Машина первого замгубернатора Курской области попала в аварию с участием нескольких транспортных средств 9 июля. В тот момент чиновник направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Telegram-канал Mash писал, что Чепик якобы получил травмы. Однако подробности о его состоянии не приводились.

По информации СМИ, автомобили столкнулись на трассе Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно, водитель машины Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota, в котором пассажиром ехал чиновник. После этого Daewoo Nexia зацепил третье транспортное средство.

Ранее губернатор Курской области попал в ДТП и сломал три ребра.

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