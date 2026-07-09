Стало известно о пострадавших в ДТП с участием первого замгубернатора Курской области

В ДТП с участием первого замгубернатора Курской области пострадали семь человек

В результате аварии с участием первого замгубернатора Курской области Александра Чепика пострадали семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Авария произошла в 14:40 на 5 км дороги Конышевка — Макаро-Петровское — столкнулись Daewoo Nexia и Toyota, где пассажиром ехал чиновник. После Nexia зацепила третье авто. Виновник — предварительно, водитель Daewoo, он выехал на встречку», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате массового столкновения травмы получили семь человек. Прибывшие медики госпитализировали 18-летнего водителя Nexia и его пассажирку. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Александр Чепик был назначен на должность председателя правительства Курской области и исполнял обязанности губернатора в период, когда глава региона Александр Хинштейн проходил лечение после собственного ДТП в январе 2026 года. Тогда Хинштейн, направлявшийся в ту же Конышевский район, попал в аварию из-за сложных погодных условий — его автомобиль занесло на повороте и выбросило на обочину. Губернатор получил перелом бедренной кости и трех ребер, после чего перенес операцию.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.