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Автомобили

В Воронежской области выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

Правительство Воронежской области: в ДТП с автобусом пострадали 19 человек
ГУ МВД России по Воронежской области

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса, произошедшего в Бобровском районе Воронежской области, увеличилось до 19 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным властей, 11 взрослых были доставлены в больницу и получили необходимую медицинскую помощь. После этого врачи направили их на амбулаторное лечение.

«Еще семи пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему, оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались», — говорится в заявлении.

Как писал Telegram-канал SHOT, авария произошла 5 июля на 632-м км трассы М-4 «Дон». Рейсовый автобус, в котором находились более 20 человек, столкнулся с грузовиком. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. На место ДТП выезжали сотрудники оперативных служб. Предварительно было установлено, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и из-за этого врезался в фуру.

В тот же день на дороге Зарайск — Журавна в Московской области произошла лобовая авария с участием автобуса и легкового автомобиля. За рулем второго транспортного средства находилась женщина, она допустила выезд на встречную полосу и врезалась в автобус. Последний от удара съехал с дороги. В результате ДТП пострадали женщина-водитель легковушки и шестилетний ребенок, несовершеннолетнего спасти не удалось.

Ранее в Ижевске троллейбус врезался в дом рядом с собором.

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