Рейсовый автобус разбился в Воронежской области, 12 человек в больнице

В Воронежской области 12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

В Воронежской области общественный транспорт попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. Рейсовый автобус, в котором находилось 28 человек, столкнулся с грузовиком», – говорится в публикации.

По данным канала, на место ДТП прибыли оперативные службы. В результате столкновения 12 человек получили травмы, людей доставили в больницу.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее на западе Москвы произошло фатальное ДТП.