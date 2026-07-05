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В Ижевске троллейбус врезался в дом

Троллейбус въехал в дом рядом с Собором Александра Невского в Ижевске
Telegram-канал «ЧП ДТП Удмуртия»

Троллейбус врезался в дом в Ижевске. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП ДТП Удмуртия».

Авария произошла около Собора Александра Невского.

«Похоже, что-то с тормозами было», — говорится в публикации.

Как пишет «Ижевск с огоньком», информация о пострадавших не поступала. В материале уточняется, что троллейбус въехал в дом на перекрестке улиц Красной и Ленина.

По данным Telegram-канала «Сусанин | Удмуртия», транспортное средство сначала съехало с дороги на тротуар и затем влетело в стену здания. В Госавтоинспекции Удмуртии подтвердили, что никто из людей не пострадал.

30 июня на объездной дороге города Мариинска в Кемеровской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик. Водитель первого транспортного средства не уступил дорогу фуре при выезде на перекресток. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали восемь пассажиров и два водителя. Случаем заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил подготовить отчет о ходе расследования возбужденного по факту ДТП уголовного дела.

Ранее в Красноярском крае произошла авария с участием автобуса, в салоне которого находились более 20 детей.

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