В Подмосковье женщина на Audi вылетела в «лоб» автобусу

В Подмосковье Audi попала в лобовое ДТП с автобусом

На 11 километре дороги Зарайск-Журавна Московской области женщина на Audi устроила лобовое ДТП с автобусом. Об этом сообщает подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, 31-летняя водитель-женщина, управляя автомашиной марки «Ауди», допустила выезд на встречную полосу и совершила столкновение с автобусом, который после удара съехал с дороги», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии шестилетний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водительницу иномарки с телесными повреждениями. Кроме того, известно, что в момент столкновения в салоне общественного транспорта находились два человека: за медицинской помощью они не обращались. Также сообщается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии.

Ранее Lada Granta с людьми разворотило в фатальном ДТП, появились первые кадры.