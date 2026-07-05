Появилось фото пассажирского автобуса, разбившегося в ДТП под Воронежем

Водитель попавшего в ДТП под Воронежем автобуса мог не выдержать дистанцию

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Воронежем, предварительно, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Dongfeng, сообщает в Telegram-канале областная полиция.

В ведомстве заявили, что авария произошла в 10:30 на 632 км автодороги М4 «Дон». Там автобус Higer под управлением 62-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком, который вел 65-летний житель Смоленской области. В момент ДТП в автобусе находились 26 человек, пострадали 11 пассажиров и водитель. Их доставили в больницу.

До этого на Киевском шоссе в столице столкнулись три автомобиля. Одна из машин была серьезно повреждена. Туда прибыли три реанимобиля, пожарные и вертолет санавиации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Правоохранители регулируют движение и выясняют обстоятельства ДТП. Одного пострадавшего эвакуировали на вертолете.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.