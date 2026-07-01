В Красноярском крае попал в ДТП автобус с детьми

МВД: в Минусинском округе Красноярского края попал в аварию автобус с 27 детьми

В Красноярском крае попал в аварию автобус, в котором находились 27 детей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

На месте ДТП в Минусинском округе находятся сотрудники полиции, которые выясняют все детали случившегося. Кроме того, для координации действий правоохранителей на место аварии выехал начальник ОМВД «Минусинский».

В настоящее время уточняется информация относительно обстоятельств происшествия.

17 июня сообщалось, что в ДТП с экскурсионным автобусом в Армении пострадали 30 детей.

10 июня стало известно, что как минимум 20 человек пострадали при столкновении рейсового и школьного автобусов в Верхней Баварии на юге Германии.

До этого в Нижней Саксонии в Германии школьный автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде.

Ранее в Омской области произошло ДТП со школьным микроавтобусом.