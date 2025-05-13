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Три ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и поезда в Германии

В Германии школьный автобус столкнулся с грузовым поездом, есть пострадавшие
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Harald Tittel/AP

В Нижней Саксонии (Германия) произошло столкновение школьного автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде, трое детей пострадали. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, 16-летняя девочка получила серьезные травмы. Еще двое детей и водитель автобуса отделались легкими травмами.

На месте происшествия работает спасательный вертолет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

До этого на 106-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с тремя автомобилями. Массовая авария парализовала движение, водителям рекомендовали искать пути объезда.

10 мая на станции Харамидере в Стамбуле произошло столкновение двух автобусов, в результате которого пострадали не менее 40 человек. Сообщалось, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, кроме того, 37-летнюю женщину спасти не удалось.

Ранее в Улан-Удэ 27-летняя девушка попала сразу под два автомобиля.

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