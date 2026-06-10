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Автомобили

Не менее 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на юге Германии

Bild: минимум 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Баварии
Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock/FOTODOM

Как минимум 20 человек пострадали при столкновении рейсового и школьного автобусов в Верхней Баварии на юге Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.

По данным издания, авария с участием двух автобусов произошла 10 июня в районе коммуны Хебертсхаузен (округ Дахау). В результате ДТП пострадали минимум 20 человек, одного ребенка пытаются реанимировать. В Bild уточнили, что информация о пострадавших пока предварительная и может измениться в ходе спасательной операции.

Участок трассы, где произошла авария, полностью перекрыли для проведения следственных мероприятий. Причина ДТП не установлена. О степени тяжести травм, полученных пострадавшими, также не сообщается.

До этого в Нижней Саксонии в Германии школьный автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. По данным Bild, четыре человека пострадали: 16-летняя девочка получила серьезные травмы, еще двое детей и водитель автобуса отделались легкими травмами. На место происшествия был вызван спасательный вертолет.

Ранее в Германии 13 человек получили травмы в жестком массовом ДТП.

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