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Общество

В ДТП с экскурсионным автобусом в Армении пострадали дети

Интерфакс: в ДТП с экскурсионным автобусом в Армении пострадали 30 детей
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В ДТП с экскурсионным автобусом в Армении пострадали 30 детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянский Минздрав.

Отмечается, что автобус попал в аварию на дороге Аштарак-Сасуник в 30 км от Еревана.

По данным министерства, всего в ДТП пострадали 36 человек, из них 30 детей. Все они доставлены областной медицинский центр. Медики обследовали всех пострадавших, оказали им необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили их домой.

Троих детей транспортировали в Ереван для дальнейшего обследования. В Минздраве подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших нет.

В апреле в Армении произошло ДТП с участием служебного автобуса министерства внутренних дел страны. Авария произошла в Лорийской области на севере Армении.

По данным правоохранительных органов, автобус Honda и автомобиль Nissan столкнулись утром 11 апреля на трассе Кучак — Апаран. Предварительно, в результате ДТП один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Как выяснили журналисты, автобус ехал из Еревана в Лори для участия в обеспечении общественного порядка во время внутрипартийной кампании премьер-министра республики Никола Пашиняна и его соратников.

Ранее в Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера при выезде с парковки.

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