В Омской области произошло смертельное ДТП с автобусом

МВД: в Омской области в результате ДТП с автобусом погиб ребенок

В Омской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба управления министерства внутренних дел (МВД) России по региону в социальной сети «ВКонтакте».

По информации МВД, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть муниципального отдела МВД России «Тюкалинский» в 16:30 мск.

Прибывшими на место происшествия сотрудники полиции установили, что в районе 519 километра автодороги «Тюмень-Омск» произошло столкновение школьного автобуса «ГАЗель» с большегрузным автомобилем. В результате ДТП один ребенок погиб на месте, семь детей доставлены в больницу. В момент аварии в салоне автобуса находились восемь детей.

Новость дополняется.