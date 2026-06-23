Госавтоинспекция опровергла слухи об ужесточении наказаний для водителей с 1 июля

В ГИБДД опровергли слухи об ужесточении штрафов за тонировку и разговоры по телефону

Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале официально опровергла информацию, распространяемую в СМИ и соцсетях, о якобы предстоящем ужесточении ответственности для автомобилистов с 1 июля.

В ведомстве заявили, что сообщения об изменениях правил использования телефона за рулем и проверки светопропускания стекол не соответствуют действительности. В Госавтоинспекции напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается исключительно федеральным законодательством, а все проекты нормативных актов публикуются на официальном портале правовой информации.

Водителей призвали доверять только официальным источникам, а представителей СМИ и блогосферы — проверять данные перед публикацией, чтобы не вводить граждан в заблуждение.

В начале января член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что штрафы за неправильную тонировку будут распространены и на временно ввезенные на территорию России автомобили.

До этого в Госдуме предложили разрешить регионам устанавливать свои требования к тонировке машин.

Ранее россиянина отправили в изолятор за тонированный автомобиль BMW.