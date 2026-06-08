В Краснодарском крае подтвердили наличие топлива на сетевых заправках

Топливо на крупных сетевых автозаправочных (АЗС) станциях в Краснодарском крае находится в наличии. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Там уточнили, что сбой мелкооптовых закупок бензина на частных АЗС спровоцировал повышенный спрос на крупных станциях. На нескольких сетевых заправках бензин временно отсутствовал из-за того, что его не успели подвезти в связи с резким скачком спроса. В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции, добавили в оперштабе.

8 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива. Он назвал ажиотаж вокруг этой ситуации совершенно необоснованным и сравнил его с массовой скупкой гречки в Москве и других крупных городах несколько лет назад, когда никакого реального дефицита этого продукта не было. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не возникало, подчеркнул Песков.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками топлива. По оценкам властей, сложности могут сохраняться еще в течение 30 дней. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.