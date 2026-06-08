Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

В Краснодарском крае подтвердили наличие топлива на сетевых заправках

В Краснодарском крае оперштаб заявил о наличии бензина на сетевых АЗС региона
Константин Михальчевский/РИА Новости

Топливо на крупных сетевых автозаправочных (АЗС) станциях в Краснодарском крае находится в наличии. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Там уточнили, что сбой мелкооптовых закупок бензина на частных АЗС спровоцировал повышенный спрос на крупных станциях. На нескольких сетевых заправках бензин временно отсутствовал из-за того, что его не успели подвезти в связи с резким скачком спроса. В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции, добавили в оперштабе.

8 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива. Он назвал ажиотаж вокруг этой ситуации совершенно необоснованным и сравнил его с массовой скупкой гречки в Москве и других крупных городах несколько лет назад, когда никакого реального дефицита этого продукта не было. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не возникало, подчеркнул Песков.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками топлива. По оценкам властей, сложности могут сохраняться еще в течение 30 дней. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!