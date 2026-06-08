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Политика

Песков ответил на вопрос об угрозе топливного кризиса в Крыму

Песков о дефиците топлива в Крыму: власти работают, чтобы его не было
Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Крыма работают, чтобы дефицита топлива не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много, много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как я вот пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку. В то время как никакого дефицита гречки не было, вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но опять же все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об угрозе топливного кризиса в республике.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками топлива и ударов по НПЗ. По оценке властей, сложности могут продлиться еще 30 дней. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.

 
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