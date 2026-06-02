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Политика

В Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом

Минэнерго РФ прорабатывает дополнительные меры для обеспечения Крыма топливом
Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство энергетики России вместе с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные меры для обеспечения стабильных поставок топлива в Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

«Прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе», — отмечается в сообщении.

2 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все поступающее на полуостров топливо распределяется между республикой и Севастополем. По его словам, 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет размещена интерактивная карта, позволяющая жителям республики в каждом муниципалитете находить автозаправочные станции с топливом.

30 мая Аксенов сообщил о введении в Крыму ограничения на продажу бензина марки АИ-92. Он указал, что с 31 мая бензин марки АИ-95 в приоритетном порядке будут продавать для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Он также отметил, что на автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 будет осуществляться только по талонам.

Ранее Развожаев рассказал о ситуации с топливом в Севастополе.

 
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