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Автомобили

Продажу топлива ограничили в Крыму на несколько дней

Аксенов: продажу топлива за наличные ограничат в Крыму на несколько дней
Константин Михальчевский/РИА Новости

В республике Крым на несколько дней приостановили свободную продажу бензина за наличный расчет и ввели ряд мер. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита топлива, власти были вынуждены полностью ограничить продажу бензина за наличный расчет. Также в ближайшее время в свободной продаже не будет и талонов. По ранее приобретенным талонам можно будет приобрести не более чем 20 литров в сутки.

Аксенов отметил, что на АЗС будут дежурить представители муниципалитетов и фиксировать все номера машин физических и юридических лиц, которые заправляются по талонам. Такая мера, по его словам, необходима, чтобы избежать злоупотреблений.

Он также добавил, что все службы — коммунальные, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт — обеспечены топливом в полном объеме.

2 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все поступающее на полуостров топливо распределяется между республикой и Севастополем. По его словам, 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет размещена интерактивная карта, позволяющая жителям республики в каждом муниципалитете находить автозаправочные станции с топливом.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.

 
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