Очередь у Крымского моста сократилась

Очередь автомобилей на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 22:00 мск сократилась до 298 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — говорится в публикации.

Днем 7 июня сообщалось, что в очередях на Крымский мост скопилось почти 900 машин.

Утром движение на переправе приостанавливали. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Тогда же было временно прекращено движение машин через пункт пропуска «Джанкой» на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Из-за ночной атаки БПЛА там было повреждено мостовое полотно в районе поселка Чонгар.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.