В пробке у Крымского моста встали почти 900 автомобилей

В очередях на Крымский мост скопилось почти 900 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 15:00, со стороны Керчи водителям придется провести в пробке около двух часов. Там ручного досмотра ждут 510 автомобилей.

В посте отмечается, что со стороны Тамани в очереди стоят 370 транспортных средств. Время ожидания сейчас превышает час.

Утром движение на переправе приостанавливали. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Тогда же было временно прекращено движение машин через пункт пропуска «Джанкой» на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Из-за ночной атаки БПЛА там было повреждено мостовое полотно в районе поселка Чонгар.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.