На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Публикация о перекрытии появилось в 9:29 (мск). О причинах ограничения проезда не сообщается.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

В ночь на 4 июня при ударе по нежилым объектам Симферополя не выжили три человека, еще семь были ранены. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Кроме того, ВСУ атаковали Севастополь. В районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 целей.

По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома. В городе все еще действует воздушная тревога. Власти призвали жителей оставаться в безопасных местах и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.

Ранее в Крыму объявили ракетную опасность.