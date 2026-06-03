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Автомобили

Появились фотографии салона серийного кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ представил салон серийной Lada Azimut
«Газета.Ru»

Фотографии салона сделал корреспондент журнала Motor. На размещенных в сети снимках Lada Azimut показан в топовой версии: кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо и вариатор.

«Газета.Ru»
«Газета.Ru»
«Газета.Ru»
«Газета.Ru»

Как следует из документов к встрече президента России Владимира Путина и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, «АвтоВАЗ» готов выпускать до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год.

«В свою очередь «Автоваз» провел мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut, созданного на собственной российской платформе Vesta. <…> Завод готов производить до 70 тыс. таких автомобилей в год», - отмечается в них.

В материалах указано, что для новой модели было спроектировано почти 1 000 оригинальных деталей и узлов, в числе которых панели кузова, светотехника, интерьерные элементы и задняя подвеска нового типа.

До этого журнал Motor показал глубоко модернизированную Lada Niva Legend с новым двигателем и шумоизоляцией.

Ранее на ПМЭФ представили обновленные версии люксовых седанов Aurus Senat.

 
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