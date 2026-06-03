АвтоВАЗ показал глубоко модернизированную Lada Niva Legend

Обновленная Lada Niva Legend оснащается новым 1,8-литровым 8-клапанным двигателем. Крутящий момент увеличился на 24 Н·м, а 80% тяги доступны уже с 1000 об/мин. В отдельных режимах расход топлива снижается до 30%. Об этом пишет журнал Motor.

Передняя подвеска подверглась модернизации: стабилизатор поперечной устойчивости перенесли вперед, благодаря чему управляемость и плавность хода стали значительно лучше. В плане безопасности добавлена фронтальная подушка водителя, для чего была усилена силовая структура кузова. Кроме того, новинка оснащена вентилируемыми передними тормозными дисками — теперь перегрев им не страшен.

В журнале Motor добавляют, что в салоне стало тише за счет цельноформованной шумоизоляции капота. Рычаг КПП перенесли ближе к водителю, раздаточная коробка стала однорычажной и получила дополнительную опору. Автомобиль оснастили кондиционером с салонным фильтром, центральным замком и единым ключом для дверей и зажигания. Рулевое колесо унифицировали с Granta, а замок зажигания переместили справа от руля. Завершают образ двухцветные 16‑дюймовые колесные диски.

Новшество, которое ранее не встречалось на этой модели: передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук Niva Legend теперь сделаны из стали с двухсторонним цинкованием. Благодаря этому ресурс автомобиля в сложных дорожных и климатических условиях возрастёт.

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