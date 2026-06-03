Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

АвтоВАЗ показал глубоко модернизированную Lada Niva Legend

Модернизированная Lada Niva Legend получила новый двигатель и шумоизоляцию
АВТОВАЗ

Обновленная Lada Niva Legend оснащается новым 1,8-литровым 8-клапанным двигателем. Крутящий момент увеличился на 24 Н·м, а 80% тяги доступны уже с 1000 об/мин. В отдельных режимах расход топлива снижается до 30%. Об этом пишет журнал Motor.

Передняя подвеска подверглась модернизации: стабилизатор поперечной устойчивости перенесли вперед, благодаря чему управляемость и плавность хода стали значительно лучше. В плане безопасности добавлена фронтальная подушка водителя, для чего была усилена силовая структура кузова. Кроме того, новинка оснащена вентилируемыми передними тормозными дисками — теперь перегрев им не страшен.

В журнале Motor добавляют, что в салоне стало тише за счет цельноформованной шумоизоляции капота. Рычаг КПП перенесли ближе к водителю, раздаточная коробка стала однорычажной и получила дополнительную опору. Автомобиль оснастили кондиционером с салонным фильтром, центральным замком и единым ключом для дверей и зажигания. Рулевое колесо унифицировали с Granta, а замок зажигания переместили справа от руля. Завершают образ двухцветные 16‑дюймовые колесные диски.

Новшество, которое ранее не встречалось на этой модели: передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук Niva Legend теперь сделаны из стали с двухсторонним цинкованием. Благодаря этому ресурс автомобиля в сложных дорожных и климатических условиях возрастёт.

Ранее на ПМЭФ представили обновленные версии люксовых седанов Aurus Senat.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!