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Автомобили

На ПМЭФ представили обновленные версии люксовых седанов Aurus Senat

Aurus показал на ПМЭФ обновленные версии седанов Senat и Senat Long
НАМИ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера обновленных версий люксовых седанов Aurus Senat и Aurus Senat Long. Автомобили разместились в павильоне Гаража особого назначения, где их могут увидеть гости и участники форума. Об этом сообщает ТАСС.

Модель Senat получила ряд заметных внешних изменений. Инженеры и дизайнеры полностью заменили переднюю и заднюю оптику, обновили рисунок решетки радиатора, а также предложили расширенную палитру цветов кузова и новые варианты дизайна колесных дисков.

Версия Senat Long с увеличенной колесной базой отличается обновленным салоном. Внутри изменилась архитектура интерьера, появились сиденья нового стиля, переработанная мультимедийная система и свежие варианты интерьерных решений.

Кроме того, в экспозиции представлен кабриолет Aurus Senat Cabriolet, который впервые показали публике 9 мая 2019 года во время военного парада на Красной площади в Москве.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.

 
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