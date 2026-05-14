У россиян за долгое время возник интерес к автомобилям Audi

За первые 4 месяца текущего года на российский учет встало 3410 новых автомобилей Audi и 3379 машин Mercedes-Benz. Впервые за долгие годы интерес россиян к автомобилям из Ингольштадта превысил интерес к автомобилям из Штутгарта, сообщает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Успех Audi эксперт объясняет тем, что более 80% автомобилей были ввезены из Китая, а 85% Mercedes-Benz имеют немецкую сборку.

Особо отмечается, что продажи Audi по итогам января-апреля выросли на 445%.

До этого стало известно, что в Казахстане по-прежнему можно приобрести технику корейских, японских и других ушедших из России четыре года назад брендов.

«Газета.Ru» оценила, какие некогда популярные у наших соотечественников модели сейчас доступны жителям республики.

Кроме того, «Газета.Ru» предлагает взглянуть, как изменились автомобили, которые некогда были очень популярными в России, за время своего отсутствия.

Ранее россиянам назвали самые популярные дешевые иномарки для ввоза из Китая.