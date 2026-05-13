Из прошлой жизни: какими стали Renault Logan, Opel Astra и Volkswagen Golf, уйдя из России

Привычный ландшафт автомобильного рынка нашей страны радикально поменялся четыре года назад. Европейские, японские и корейские бренды ушли из России вместе со своими моделями-бестселлерами. «Газета.Ru» предлагает взглянуть, как изменились автомобили, которые были очень популярными в России, за время своего отсутствия.

Opel Astra

В прежние годы Opel Astra была весьма популярной на российском рынке и даже выпускалась в России — сначала на калининградском «Автоторе», а затем на собственном предприятии General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом. Выпуск Opel Astra Astra поколения J был остановлен в 2015 году, вместе со свертыванием деятельности концерна GM в России. С тех пор марка Opel перешла под крыло концерна Stellantis, а Astra дважды сменила поколение.

В 2026 году актуальная Opel Astra с заводским индексом L выпущена уже в рестайлинговой версии. Главная новость — Opel серьезно пересмотрел гамму двигателей. Базовый 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор на 130 л.с. сил ушел в историю. Astra, тем не менее, предлагается с широким набором силовых установок. Базовая версия — «мягкий гибрид» с бензиновым двигателем и 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность Astra с этой силовой установкой — 145 л.с., цена на домашнем немецком рынке — от €33 тыс. (₽2,9 млн). Остался и дизель 1.5 в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Полностью пересмотрена и линейка «заряженных» версий. Мощный гибрид GSe на 225 л.с. исчез, вместо него предлагается подключаемая гибридная версия на 196 л.с. Есть у Astra и чисто электрическая версия, а помимо хетчбэка доступен и универсал.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf седьмого поколения занимал заметное положение на российском рынке. В 2021 году на наш рынок вышел хетчбэк восьмого поколения, который в настоящее время готовится покинуть рынок. Ожидается, что девятый VW Golf дебютирует в 2028-2029 году и впервые в истории получит две совершенно разные платформы. Бензиновые версии останутся на текущей архитектуре, а вот электрические перейдут на новую модульную платформу SSP.

В настоящее время на мировом рынке предлагается рестайлинговая версия Golf восьмого поколения. Среди его опций — дистанционный запуск двигателя и многоцветная подсветка салона. Также на рулевое колесо Golf вернули традиционные физические кнопки вместо сенсорных. Добавлена для Golf и функция дистанционной парковки со смартфона, а также цифровой Bluetooth-ключ, которым можно поделиться с другими пользователями.

Renault Logan и Sandero

За время присутствия в России с 2005 года Renault Logan стал явлением. Автомобиль горячо полюбили таксисты, заядлые дачники и другие люди, нуждающиеся в простой и надежной машине. Logan и построенный на той же платформе хетчбэк Sandero собирали в Москве, а со второго поколения — в Тольятти. Третье поколение Logan и Sandero планировалось вывести на российский рынок в 2022 году, но эти планы не были осуществлены. В 2026 году Logan и Sandero третьего поколения (в Европе известен под маркой Dacia) получили обновление.

Базовым вариантом силовой установки стал турбомотор 1.0 TCe мощностью 100 л.с. против прежнего 90-сильного. Появился и мотор 1.2 на 120 л.с., способный работать на бензине и газе. Для нынешнего Dacia Logan предлагаются опции, которые были немыслимы для этой модели в первом поколении: в частности, система помощи при выезде с парковки, имитация блокировки межколесного дифференциала, повышающая проходимость, и двухзонный климат-контроль. Для Sandero в старших комплектациях доступна также система кругового обзора.

Renault и Dacia Duster

Если раньше Duster был утилитарным, жестким, не очень комфортным кроссовером с хорошими внедорожными качествами, то в нынешнем поколении он стал более современным и технологичным. В отличие от Duster, знакомого россиянам, актуальная версия этого автомобиля построена на модульной платформе CMF-B.

Главная техническая новинка 2026 года — Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4. В этой версии суммарной мощностью 152 л.с. применяется 1,2-литровый турбомотор с 48-вольтовым стартер-генератором, а также отдельный электромотор на задней оси. Кроссовер способен передвигаться на электротяге на низких скоростях при маневрировании, на парковке и в пробках. Система полного привода имеет отдельные режимы для движения по снегу, песку и грязи. Если в Европе Duster позиционируется как утилитарная модель, то, например, на индийском рынке у него есть панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Solaris

Бюджетный седан Hyundai Solaris предлагался в России в двух поколениях и был не меньшим бестселлером, чем Renault Logan. Его ближайший аналог, представленный на мировом рынке — Hyundai Verna, доступный, в частности, в Индии. Набор опций для этого бюджетного седана производит впечатление: в максимальной комлектации он снабжен семью подушками безопасности, системой контроля слепых зон и камерами кругового обзора.

В интерьере — передние кресла с вентиляцией, аудиосистема Bose, 10-дюймовый центральный дисплей и встроенный видеорегистратор. В наличии также подогрев руля, задние шторки на окнах. Базовый двигатель для этого седана — «атмосферник» 1.5 мощностью 115 л.с., работающий в паре с «механикой» или вариатором. Доступен и турбомотор 1.5 на 160 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом».

Mazda CX-5

В третьем поколении Mazda CX-5 стал заметно крупнее: длина выросла на 115 мм (до 4690 мм), колесная база — на 75 мм (до 2775 мм). Салон стал просторнее, багажник — на 61 литр больше. Среди новых опций — 12-дюймовый двойной изогнутый дисплей, объединяющий комбинацию приборов и экран мультимедиа. Предусмотрена и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Присутствуют подогревы задних сидений, руля, вентиляция передних кресел. Появился и комплекс полуавтономного вождения. Под капотом — 2.5-литровый бензиновый атмосферник SkyActiv-G мощностью 180 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой гидромеханической АКП.

Skoda Octavia

Octavia четвертого поколения к 2026 году продолжает эволюционировать. В частности, автомобиль получил новую силовую установку на основе турбомотора 1.5 на 150 л.с. с 48-вольтовой бортовой системой. У Octavia 2026 модельного года заметно расширился список опций: появилась возможность открывать багажник взмахом ноги под бампером, беспроводная зарядка для смартфонов получила функцию охлаждения, чтобы исключить перегрев телефона.

За доплату доступны передние кресла с массажем и вентиляцией, подогревом и памятью, а также проекционный дисплей, матричные диодные фары и затемненные задние стекла.

Range Rover

Новое поколение Range Rover (L460), появившееся в 2022 году, к 2026 году получило роскошную версию SV Ultra. Ее главная фишка — новая аудиосистема с 21 динамиком, которые встроены в том числе в подголовники, спинки кресел и обивку крыши. Эта система преобразует аудиосигнал в физические тактильные ощущения — вы буквально «чувствуете» музыку телом через вибрации.

В отделке салона появилось две новых двухцветных схемы, а также вставки из ротанговой пальмы вместо привычного дерева или алюминия. Выбор силовых агрегатов весьма широк: от экономичных бензиновых и дизельных рядных «шестерок» до V8 с наддувом. Мощность — от 249 л.с. до 626 л.с. Трансмиссия у всех версий одинаковая: 8-ступенчатый «автомат» ZF и фирменная система полного привода Terrain Response.